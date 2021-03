Die Wiese und das Umfeld vom Bleichstein sind in Herdecke beliebte Ausflugsziele.

Corona Stadt Herdecke kündigt schärfere Kontrolle am Bleichstein an

Herdecke. Um Corona-Regeln zu kontrollieren, will die Stadt Herdecke am Wochenende vermehrt den Bleichstein ins Visier nehmen. Und das nicht ohne Grund.

Die Stadt Herdecke hat angekündigt, ihre Kontrollen am Bleichstein zu verstärken, um dort die Corona-Regeln durchzusetzen. Der Bleichstein sei an Wochenenden mit gutem Wetter ein Ort, der viele Menschen – auch Auswärtige – anlocke. „Am vergangenen Wochenende war es dort sehr voll, zum Teil wurden die Abstandsregeln leider nicht mehr eingehalten“, heißt es in einer Stadtmitteilung.

Deshalb werde das städtische Ordnungsamt noch öfter in diesem Bereich kontrollieren, ob die Corona-Vorgaben eingehalten werden. Bei Verstößen drohen Bußgelder. Wer die Regeln beachtet, hat nichts zu befürchten, so Herdeckes Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster. Leider gebe es aber ein paar Menschen, die sich rücksichtslos verhalten.