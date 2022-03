Stadt Herdecke schaltet Bürgertelefon für Ukraine-Hilfe

Die Sammelaktion der städtiscen Bediensteten für die Ukraine läuft noch bis Mittwoch in der Feuerwache am Herdecker Bach.

Wetter/Herdecke. Viel wird gebraucht, viel wird angeboten: Die Stadt Herdecke schaltet für die Ukraine-Hilfe ein Bürgertelefon. Wetter ruft zur Friedensdemo auf.

Damit die Bürger die Übersicht über die vielen Hilfsangebote für die Menschen in und aus der Ukraine behalten und zugleich wissen, wo sie beispielsweise freie Wohnungen melden können, schaltet die Stadt Herdecke ab Montag ein Bürgertelefon frei. Unter 02330 - 611 444 ist der Anschluss zu den Dienstzeiten der Verwaltung erreichbar. Parallel dazu führt die Stadt auf ihrer Homepage eine Liste mit Antworten auf die häufigsten Fragen, die kontinuierlich ergänzt wird.

Mit einem großzügigen Angebot für Menschen, die den Weg aus der Ukraine nach Herdecke geschafft haben, hat sich der Kinderschutzbund gemeldet. Dazu schreibt Peter Stachorra, Vorsitzender des Kinderschutzbundes: „Der noch andauernde, brutale und menschenverachtende Angriff Russlands auf die Ukraine hat dazu geführt, dass vor allem Mütter mit ihren Kindern die Ukraine verlassen und sich auf den langen Weg in sichere Länder in Europa gemacht haben. Die Hilfsbereitschaft ist allerorts groß, und auch der Kinderschutzbund möchte helfen.“ So können sich Flüchtlinge aus des Ukraine im Kleiderladen in der Wetterstraße 8 kostenlos mit Kleidung für Kinder und Jugendliche in allen Größen versorgen. Sie können auch an der bald anlaufenden, schon seit Jahren regelmäßig für benachteiligte Kinder und ihre Familien durchgeführten Sommerschuhaktion teilnehmen, bei der Kinder und Jugendliche mit Schuhwerk ausgestattet werden.

Aus Düsseldorf hat sich die SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Nadja Büteführ gemeldet. Hier hat ihre Fraktion über die humanitären und wirtschaftlichen Folgen des Krieges in der Ukraine auf NRW zu beraten. Die Abgeordnete aus Herdecke: „Es ist nun besonders wichtig, dass wir solidarisch sind und den Ukrainerinnen und Ukrainern, die zu uns nach Witten und Herdecke kommen, so gut wir können helfen.“ Die Kommunen müssten sich gemeinsam mit dem Land NRW darauf einstellen, die Flüchtenden aufzunehmen. Sie sei diesbezüglich im engen Austausch der Herdecker Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Zur Friedensdemo Samstag ab 11 Uhr am Stadtsaal in Wetter haben noch einmal der SPD-Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria und die Landtagskandidatin Kirsten Stich aus Wetter eingeladen.

Hier können Sachspenden abgegeben werden Abgabe von Hilfsgütern für die Ukraine ist möglich an der Rückseite der Feuerwache Herdecke am Herdecker Bach Samstag und Sonntag 10 bis 14 Uhr. Geldspenden für die Kosten des für Mittwoch geplanten Transports nimmt der VCS an. Von 10 bis 13 Uhr am Samstag nimmt auch die FDP in ihrem Parteibüro an der unteren Bismarckstraße Sachspenden an.

