Stadt Herdecke trauert um Bauamtsdirektor Gerhard Brune

Herdecke Im Alter von 92 Jahren ist Gerd Brune gestorben, der lange Chef der Herdecker Bauverwaltung war und hier den Umbau der Innenstadt verantwortete.

Er hat im vorigen Jahrhundert den Umbau der hiesigen Innenstadt maßgeblich mitgestaltet, davon berichtete er beispielsweise in den Herdecker Blättern. Er hat sich vielfach engagiert und noch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Leserbriefe an die Lokalredaktion geschrieben oder auch schöne Fotos eingesendet. Im Alter von 92 Jahren ist kürzlich Gerhard Brune verstorben. Der Iangjährige Mitarbeiter der hiesigen Verwaltung hat sowohl hier in der Stadt an den Ruhrseen als auch in Teilen Dortmunds tiefe Spuren hinterlassen.

Von 1973 bis 1994 war Gerhard Brune Stadtbaudirektor und dann Beigeordneter für den gesamten Bausektor in Herdecke. In seine Amtszeit fiel eine umfangreiche Umgestaltung der historischen Innenstadt und der Bau der Umgehungsstraße (B54). Lücklemberg diente als Wohnort für ihn und seine 1996 verstorbenen Ehefrau Edith, zumal der zweifache Vater von dort einen recht kurzen Anfahrtsweg zur Arbeit nach Herdecke hatte.

In Dortmund aktiv

Der frühere Chef der Herdecker Bauverwaltung wurde in Lütgendortmund geboren, wo sein Vater Studienrat und seine Mutter technische Lehrerin waren. Deren Sohn studierte in Hannover und Darmstadt, wo Gerd Brune 1958 sein Examen als Dipl. Ing. Architektur bestand. Erster Arbeitgeber war das Architekturbüro Marschall in Marl. 1962 trat er in die Dienste der Stadt Dortmund, wo er 1967 Beamter im Stadtplanungsamt wurde und dann als Abteilungsleiter in die kleinere Nachbarstadt wechselte.

Ehrenring

Im Jahr 2000 erhielt er den Ehrenring der Stadt Dortmund. Politisch engagierte er sich im SPD-Ortsverein Lücklemberg, unter anderem lange als Vorsitzender und „Vize“. Von 1974 bis 1985 gehörte er der Bezirksvertretung Hombruch an, auch als stellvertretender Fraktionssprecher. Er engagierte sich auch andernorts, gehörte beispielsweise seit 1973 dem Vorstand der Lücklemberger Awo an.

Zu seinen Hobbys gehörten Reisen mit Schwerpunkt Ferner Osten und Zentralasien. Hinzu kamen kreative Arbeiten wie Fotografie, Keramik oder Ski- und Fahrradfahren.

