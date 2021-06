Stadt Herdecke veröffentlicht Unterlagen zu Aldi-Erweiterung

Der Aldi in Herdecke soll vergrößert werden. Die Parkbuchten an der Längsseite sollen dafür verschwinden.

Herdecke. Der Discounter Aldi will seinen Laden in Herdecke erweitern. Unterlagen zum dazugehörigen neuen Bebauungsplan sind bald im Internet einsehbar.

Nachdem der Rat der Stadt Herdecke die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 83 „Erweiterung Discounter“ (Aldi) für den Bereich zwischen Stiftsstraße und Goethestraße beschlossen hat, werden die entsprechenden Unterlagen vom 14. Juni bis 2. Juli der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Aufgrund der aktuellen Coronasituation wird die sonst übliche öffentliche Veranstaltung zur Öffentlichkeitsbeteiligung durch eine Veröffentlichung auf der Webseite der Stadt Herdecke im Bereich Wirtschaft und Stadtplanung > Bauleitplanung > Öffentlichkeitsbeteiligung (https://www.herdecke.de/wirtschaft-stadtplanung/bauleitplanung/oeffentlichkeitsbeteiligungen.html) ersetzt.

Unterlagen werden zugeschickt

Zudem besteht für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der Zusendung der Unterlagen oder eine Einsichtnahme der Unterlagen in der Stadtverwaltung nach vorheriger Terminabsprache. Zwecks Anforderung von Unterlagen oder Terminabsprache wenden sich Interessierte bitte an Daniel Matißik, Planungsamtleiter, unter der Rufnummer 02330 611 465 oder an planung@herdecke.de.

Während der Offenlage können Anregungen insbesondere schriftlich und auch per E-Mail an planung@herdecke.de oder stadtverwaltung@herdecke.de-mail.de vorgebracht werden.

