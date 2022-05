Stadt Wetter: Handy-Infosystem bietet Nachrichten und mehr

Informationen aus dem Rathaus der Stadt Wetter gibt es via Handy.

Wetter. Über die Kommunikationsplattform Munipolis bietet die Stadt Wetter nun Nachrichten, Warnungen und mehr für das Handy. Registrierung erforderlich.

Die Stadt Wetter möchte die flächendeckende Kommunikation mit ihren Bürgerinnen und Bürgern weiter ausbauen. Dazu hat sie über das Kommunikationssystem Munipolis ein Profil der Stadt erstellt. Über dieses System erhalten Wetteranerinnen und Wetteraner künftig nach einer Registrierung Nachrichten aus der Stadt, Veranstaltungstipps, Warnungen rund um Stromausfälle, Unwetter, Unfälle oder Straßensperrungen.

Es gibt zudem laut Mitteilung wichtige Informationen aus der Stadtverwaltung, für und über das Ehrenamt sowie Einladungen zu kulturellen und sportlichen Veranstaltungen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich an Online-Umfragen rund um die Stadt zu beteiligen.

Registrierung notwendig

Die Stadt Wetter lädt alle Interessierten ein, sich das Kommunikationssystem Munipolis als App auf das eigene Smartphone zu laden. Es ist aber auch eine handschriftliche Registrierung bzw. Anmeldung per Formular für Munipolis möglich. Über diese Plattform erhalten die angemeldeten Personen die neuesten städtischen Nachrichten per E-Mail, SMS oder als In-App-Nachricht. Das lässt sich frei wählen.

Das Kommunikationssystem informiert den Angaben zufolge aber auch jene, die kein Smartphone besitzen. Dann werden Nutzer bei unerwarteten Ereignissen oder Notfällen wie Überschwemmungen, Straßensperrungen oder ähnlichem schnell per analogem Telefonanruf oder SMS über die aktuellen Geschehnisse informiert. Für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es außerdem extra Sprachnachrichten im Krisenfall. Auf dem Munipolis-Profil der Stadt Wetter findet man nicht nur die neuesten Nachrichten, sondern auch viele nützliche Links – etwa das hiesige Wetter, Ausflugstipps rund um die Stadt und Kontakte zu den Institutionen.

Bürgermeister Frank Hasenberg lädt dazu ein, sich bei dem neuen Kommunikationssystem Munipolis anzumelden und zu registrieren: „Sie erhalten über Munipolis viele interessante, zeitnahe Informationen, Sport- und Veranstaltungshinweise sowie weitere Tipps rund um unsere Harkortstadt.“ Und auch in Krisensituationen, bei gesperrten Straßen oder Überschwemmungen könne gezielt gewarnt werden. Dieser Dienst wird kostenlos als Service der Stadt Wetter zur Verfügung gestellt.

Datenschutz im Blick

Um die neuesten Informationen aus Wetter auf diesem Weg zu erhalten, ist eine Anmeldung bei Munipolis erforderlich. Bei dieser können Nutzer selbst festlegen, welche Art von Informationen sie erhalten möchte. Die Stadt Wetter empfiehlt allen Interessierten, ihre Telefonnummer und den Wohnort anzugeben, damit diese bei unerwarteten Ereignissen wie Hochwasser oder Straßensperrungen schnell und individuell alarmiert werden können. Die Daten seien sicher und datenschutzkonform gespeichert.

Zum Start der neuen Kommunikations-App hat die Stadt eine Umfrage für alle Wetteranerinnen und Wetteraner erstellt. Wer an dieser gerne teilnehmen möchte, muss sich dazu bei Munipolis per App oder analog per Anmeldebogen registrieren.

Die Stadt Wetter freue sich auf viele Teilnehmende und verlost unter allen, die sich bis zum 20. Mai bei Munipolis anmelden, drei WetterKarten im Wert von jeweils 25 Euro.

Informationen zu dem System Munipolis und zur Anmeldung finden alle Interessierten auf der Seite der Stadt Wetter unter dem Punkt Service in Wetter, Medien und Munipolis (www. stadt-wetter.de).

