Stadt Wetter startet neue Schwimmkurse für Kinder

Wetter. Nach den Osterferien bietet die Stadt Wetter neue Schwimmkurse für Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren an.

Die Stadt Wetter bietet aktuell im Lehrschwimmbecken an der Köhlerwaldstraße 12 wieder neue Schwimmkurse für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren an. Beginn ist nach den Osterferien. Diese Kurse sind Bestandteil eines verstärkten Angebotes an Kinder-Schwimmkursen: „Wir nehmen dieses Thema intensiv in den Fokus“, erklärt Bürgermeister Frank Hasenberg. „Wir sind in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass unsere Kinder schwimmen lernen. Gerade auch in unserer Stadt, die an Ruhr und Harkortsee liegt“, so Hasenberg weiter.

Nachholbedarf bei Schwimmkursen

Die Kinder hätten einen Nachholbedarf, denn gerade in den Corona-Zeiten mussten viele auf diese Kurse verzichten. Deshalb sorge die Stadt, auch mit neu eingestellten Übungsleitern, „für eine entsprechende Unterstützung, damit möglichst viele Kinder in den Genuss dieser Kurse kommen und ihre Schwimmausbildung nachholen können“.

Zwei Kurse

Zunächst starten zwei Kurse im Lehrschwimmbecken an der Köhlerwaldstraße 12: Die Kurse (maximal für zwölf Kinder pro Kurs) mit insgesamt zehn Terminen starten am 22. April und finden jeweils einmal wöchentlich samstags statt. Der erste Kurs beginnt um 12.30 Uhr und geht bis 13.30 Uhr, der zweite Kurs dauert von 14 bis 15 Uhr. Beide Schwimmkurse enden am 24. Juni. Die Kosten betragen 65 Euro, Anmeldungen sind ab sofort möglich unter der Mail schwimmkurs@stadt-wetter.de.

Weitere Angebote ab September

Die Stadt Wetter (Ruhr) intensiviere ihre Bemühungen und werde weitere Angebote schaffen. Neben den Kursen im Lehrschwimmbecken werden voraussichtlich ab September auch neue Kurse im dann wiedereröffneten, rundum sanierten städtischen Sport- und Freizeitbad in Oberwengern stattfinden können. Nach erheblichen Investitionen seitens der Stadt gebe es dann auch wieder ausreichende Kapazitäten, um neue Schwimmkurse anzubieten, so Hasenberg.

