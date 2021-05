Service Stadt Wetter weist die Kritik am Bürgerbüro zurück

Wetter. Lange Wartezeiten auf Termine im Bürgerbüro hatte die FDP zum Thema gemacht. Die Stadt Wetter weist Vorwürfe zurück.

Die Pandemiesituation und der Umzug führen zu aktuellen Engpässen im Bürgerbüro Wetter: Die diversen Vorgaben der Coronaschutzverordnung und die Arbeit im Großraumbüro (mit Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln) führen dazu, dass dort zum Schutz der Mitarbeitenden nur im Wechselbetrieb gearbeitet werden kann. Aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen dürfen nicht alle Beratungsplätze besetzt werden. So reagiert die Stadt Wetter auf die in unserer Zeitung vom 11. Mai veröffentlichten Fragen der FDP-Fraktion über die aktuelle Situation im Bürgerbüro.

„Es erscheint mir mindestens fragwürdig, dass man von Seiten der FDP wenige Google-Bewertungen zur großen Bürgerbüro-Kritik aufbläst“, so Bürgermeister Frank Hasenberg. Aufgrund der Infektionsschutz-Maßnahmen befänden sich Kollegen des Bürgerbüros im Homeoffice oder würden auch für Kontrollen im Stadtgebiet eingesetzt und stehen so nicht für die Bearbeitung von Dienstleistungen des Bürgerbüros zur Verfügung. Durch die schrittweise Öffnung (allerdings ausschließlich nach Terminvereinbarung), bestehe die Möglichkeit, kleinere Anliegen im Anmeldebereich zu erledigen. Darüber hinaus biete die Verwaltung mit dem am 10. Mai gestarteten Online-Terminvergabesystem deutliche Verbesserungen im Service.

Mitten im Umbauprozess

Auf die Frage der FDP nach einer Entlastung der Mitarbeiter von anderen Aufgaben teilt die Verwaltung mit, dass dies nicht möglich sei, da alle Arbeiten, die der Bearbeitung der Bürgeranfragen dienen, zusammen gehören und nicht von anderen Stellen bearbeitet werden können. Es sei zudem auch nicht sinnvoll, das Aufgabenspektrum einzuschränken oder zu verlagern, da im Bürgerbüro zahlreiche Anliegen zentral erledigt werden, deren Bearbeitungszeiten vergleichsweise eher kurz sind. Davon ausgenommen sind Wohngeld- und Rentenangelegenheiten, die von gesonderten Beschäftigten, die dem Bürgerbüro organisatorisch angehören, bearbeitet werden.

Nach dem Onlinezugangsgesetz ist eine Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen auf staatlichen und der kommunalen Ebene bis Ende 2022 digital anzubieten. Die Verwaltung befinde sich mitten im Umstellungsprozess. Ziel: Ende 2022.

