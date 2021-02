Stadt Wetter weist Kammerkritik zur Steuererhöhung zurück

Wetter. Die Stadt hat die Kritik der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer an den geplanten Steuererhöhungen zurückgewiesen.

Die Stadt Wetter hat auf den Vorwurf der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) reagiert, dass die im Haushaltsentwurf geplante Erhöhung der Gewerbesteuer zu einer Unzeit komme. Die SIHK hatte der Stadt Wetter zu Bedenken gegeben, dass die Unternehmen in der Pandemie schon genug gebeutelt seien.

„Der Haushaltsplanentwurf 2021 sieht eine Gewerbesteuererhöhung um fünf Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr auf 505 Prozent vor. Im letztjährigen Haushaltsplan war für 2021 noch ein Hebesatz von 510 Prozent geplant“, heißt es in der Erklärung der Stadt. Insoweit berücksichtige der Haushaltsentwurf bei deutlich verschlechterter Haushaltslage die schwierige Situation der Unternehmen. „Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wird die Notwendigkeit der Aufwendungen generell vorab geprüft. Gerade hier wird an vielen Stellen deutlich, dass Erhöhungen manchmal unvermeidlich sind“, so die Stadt Wetter. Beispielsweise gebe es die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung und der Schulen nicht zum Nulltarif. Gleiches gelte zum Beispiel für Brandschutzmaßnahmen an Schulen, Aufgaben der Jugendhilfe oder Tageseinrichtungen für Kinder.

Aufgaben sind vielschichtig

„Bei aller Kritik der SIHK muss erkannt werden, dass die Aufgaben der Kommunalverwaltung vielschichtig sind und vielfach genau dort einsetzen, wo reguläre Märkte versagen. Die Gewerbesteuer ist insbesondere in Wetter (Ruhr) eine tragende Säule öffentlicher Aufgabenfinanzierung, aber bei weitem nicht die einzige“, heißt es aus der Verwaltung. „In leider rückläufiger Höhe ist die Beteiligung an der Einkommensteuer zu nennen, deutlich geringer, aber gleichfalls wichtig, die Grundsteuer oder die Beteiligung an der Umsatzsteuer. Bedauerlicherweise mussten in einigen Bereichen auch Mindererträge, zum Beispiel aus Landeszuweisungen, veranschlagt werden“, schreibt die Stadt.

Rückblick: Die SIHK hatte in ihrer Kritik formuliert, dass insbesondere die Gastronomie, der Einzelhandel aber auch personenbezogene Dienstleister mit ihrer Kraft am Ende seien. Das zeigten sowohl die Ergebnisse der Konjunkturumfrage aber auch die Gespräche mit Hilfesuchenden in der SIHK-Krisenhotline. Die SIHK appellierte daher an die Stadt Wetter nach Lösungen zu suchen, um die Anhebung der Hebesätze zu vermeiden.

Die Beschlussfassung über den Haushalt ist für Ende März vorgesehen.