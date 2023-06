Stadtmarketing bietet Erkundungstour durch Wetter an

Wetter. Rein in den Bus und die Stadt Wetter mal von anderen Seiten erkunden – das geht am 18. Juni. Kaffee und Kuchen gibt es ebenfalls dazu.

Am Sonntag, 18. Juni, sind alle Interessierten herzlich eingeladen mit dem Stadtmarketing für Wetter e.V. und Gästeführerin Silvia Heise per Bus und zu Fuß auf Erkundungstour durch Wetteraner Stadtgebiet zu gehen. Start- und Endpunkt der Rundfahrt ist der Bahnhof in Alt-Wetter.

Start ist um 14 Uhr

Für alle, die gerne länger schlafen ist diese Tour besonders geeignet, da es erst um 14 Uhr losgeht, die Rückkehr ist um 17 Uhr. Gemütlich und komfortabel werden die Teilnehmer zu den Sehenswürdigkeiten der Harkortstadt gefahren. Erste Station ist das Rathaus mit Begehung des historischen Sitzungssaals, mit anschließendem Rundgang durch die Freiheit in Alt-Wetter. Viel Wissenswertes über die reiche Geschichte der Stadt werden die Gäste erfahren.

Stärkung im Burghotel

Das nächste Ziel ist Volmarstein. Hier erwartet die Gruppe im Burghotel Volmarstein eine kleine Stärkung. Bei Kaffee und Kuchen kann die wunderschöne Aussicht ins Tal auf Alt-Wetter genossen werden. Dieses weitere Highlight ist im Fahrpreis inbegriffen. Nach der Pause geht es weiter über Volmarstein in den ländlichen Bereich. Die Strecke führt über Esborn, Albringhausen, Vosshöfen und in den historischen Ortskern von Wengern. Hier wird unter anderem die Ev. Dorfkirche besichtigt. Interessante Geschichten und Hintergründe über die Kirche, das alte Fachwerkgebäude „Leimkasten“ und die Kochbuch-Autorin Henriette Davidis werden vermittelt.

Teile zu Fuß erschlossen

Bitte beachten: Die Stadtrundfahrt führt die Gruppe nicht nur mit dem Bus durch die Geschichte und Gegenwart der Stadt, sondern es werden auch Teile davon zu Fuß erkundet. Die Strecken führen unter anderem über Kopfsteinpflaster, Treppen und es ist eine kurze Steigung zu bewältigen. Daher kann diese Tour leider nicht barrierefrei angeboten werden. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 20 € pro Person, Kinder (bis 17 Jahre) zahlen 10 € und eine Familie mit Kindern 40 € (2 Erwachsene / 2 Kinder). Eine Voranmeldung ist unbedingt erforderlich.

Anmeldungen bitte beim Stadtmarketing für Wetter e. V. unter Tel. 02335 802092 oder per E-Mail an kontakt@stadtmarketing-wetter.de Öffnungszeiten: MO, DI, DO, FR 9.00 – 12.00 Uhr MI: 9.00 – 13.00 Uhr MO, DI 14.00 – 16.00 Uhr DO 14.00 – 17.00 Uhr Terminvereinbarung außerhalb der Öffnungszeiten möglich

