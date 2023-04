Stadtmarketing Wetter: Auf den Spuren des Bergbaus wandern

Wetter. Der Verein Stadtmarketing für Wetter bietet nach den Osterferien eine „spannende und abwechslungsreiche Wanderung“ auf dem Bergbauwanderweg 1 an.

Der Verein Stadtmarketing für Wetter lädt zu einer Wanderung auf dem Bergbauwanderweg 1 am Samstag, 22. April, ein. Die Tour führe durch geschichtsträchtiges Bergbaugebiet in Wetter, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnehmenden erwarte eine informative Wanderung in abwechslungsreichem Gelände: Ein stetiges Bergauf und Bergab führt die Gruppe über angenehme Waldwege, entlang auf schmalen Pfaden, Passagen auf Asphalt und einer ca. 2,3 Kilometer langen Flachstrecke. Die Route erstreckt sich vorbei an dem Wald des Schlebuscher Berges, dem Bach Lindenbecke, dem Maschinenhaus Friederika und durch das Blumental.

Bei dieser Wanderung stehe nicht nur der sportliche Charakter im Vordergrund, denn die Gästeführer Bernhard Kauer und Markus Liffers machen auf der Strecke mehrmals Halt an sogenannten Erzählstationen. Viele Informationen über den hiesigen Bergbau im Schlebuscher Revier werden die zwei ehrenamtlichen Gästeführer vermitteln. Gleichzeitig gebe es noch so manches Relikt aus dem damaligen Bergbau auf der Tour zu entdecken.

Die Wanderstrecke gilt als anspruchsvoll. Benötigt wird festes Schuhwerk. Die Strecke verläuft größtenteils auf befestigten Wegen, ist aber nicht für Rollatoren, Kinderwagen oder Rollstühle geeignet.

Start: 10 Uhr, Ecke Grundschötteler Str./Am Stoppenberg, Parkmöglichkeiten am Straßenrand Dauer: ca. 3 Stunden, Länge der Strecke etwa 8 Kilometer, mit rund 200 Höhenmetern bergauf/bergab.

Beitrag: 8 Euro/Person. Eine vorherige Anmeldung mit Namen, Anschrift und Telefonnummer beim Stadtmarketing für Wetter ist unbedingt erforderlich, unter Tel. 02335 802092 oder an kontakt@stadtmarketing-wetter.de

