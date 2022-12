Stadtradeln: Herdecke im Kreis bei Einwohner-Kilometern vorn

Wetter/Herdecke/Ennepe-Ruhr. Bei der Aktion Stadtradeln hat der Ennepe-Ruhr-Kreis das Vorjahresergebnis übertroffen. Viele Herdecker und Wetteraner traten oft in die Pedale.

Erfreulich haben sich Zahlen zum Stadtradeln entwickelt: mehr Radelnde, mehr Fahrradkilometer und eine höhere CO2-Ersparnis. Beim Wettbewerb hat der Ennepe-Ruhr-Kreis sein Vorjahresergebnis in vielfacher Hinsicht übertroffen. Radverkehrsbeauftragter David Hüsken freut sich über Platz 94 von 2557 Teilnehmerkommunen.

2568 Personen (Vorjahr: 2520), die im EN-Kreis wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen, haben in 205 Teams zusammen mehr als 530.000 Fahrradkilometer gesammelt. Umgerechnet macht das 1,65 Kilometer pro Einwohner. Im vergangenen Jahr hatten die Teams an Ennepe und Ruhr knapp 475.000 Fahrradkilometer gesammelt, umgerechnet 1,46 Kilometer pro Kopf.

Starke Leistung

„Mehr als 530.000 geradelte Kilometer sind im hügeligen Ennepe-Ruhr-Kreis eine starke Leistung. Daran wollen wir im nächsten Jahr anknüpfen – vom 1. Mai bis zum 21. Mai gilt es erneut, möglichst viele Alltagswege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Es geht darum, gemeinsam die Vorzüge des Radfahrens zu erleben und Sichtbarkeit für den Radverkehr zu schaffen“, verkündet Hüsken. Ein Ziel des Wettbewerbs ist es, mitradelnden Politikerinnen und Politikern zu zeigen, an welchen Stellen es bei der Radinfrastruktur noch Verbesserungsbedarf gibt. In diesem Jahr haben 69 von 418 Stimmberechtigten aus Stadtrat und Kreistag teilgenommen, gemeinsam haben sie 13.644 Kilometer erradelt.

Mit einer Teilnahmequote von 23 Prozent und 2.547 Gesamtkilometern waren die Parlamentarier aus Sprockhövel am aktivsten. „2023 dürfen es gerne doppelt so viele Mitradelnde aus Stadtrat und Kreistag sein“, so Hüsken. Auszeichnungen gibt es seitens der Stadtradeln-Organisatoren in den beiden Kategorien „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ sowie „Fahrradaktivste Kommune mit den meisten Kilometern“ in fünf Größenklassen nach Einwohnerzahl und jeweils die besten Newcomer. Die Gesamtergebnisse stehen im Internet (auf der Seite www.stadtradeln.de).

Hauptgewinner des Wettbewerbs ist in jedem Fall das Klima: Hätten alle Stadtradler weltweit die 178 Millionen Kilometer mit dem Auto statt dem Fahrrad zurückgelegt, so wären dabei über 27.000 Tonnen CO2 entstanden. Für den Ennepe-Ruhr-Kreis liegt die Ersparnis bei 82 Tonnen (Vorjahr: 70). Die Kilometer der Stadtradeln-Teilnehmer zählen dreifach: Zum einen sammeln sie diese für ihre Stadt und den Kreis. Zum anderen sind sie für ihr Team unterwegs.

Fleißigstes Team war die Rudolf-Steiner-Schule in Witten mit 25.753 Kilometern. Weit dahinter folgen die Freiwillige Feuerwehr Sprockhövel (13.477) und das Team „Aktiv-Praxis Dumke & Hestert und Freunde“ (13.391). Das Team der Kreisverwaltung liegt mit 5700 Kilometern auf Platz 21.

In diesem Jahr waren acht der neun kreisangehörigen Städte vertreten. Die längste Strecke haben mit 153.988 Kilometern die Wittener zurückgelegt, bei den Kilometern pro Einwohner belegt Herdecke den Spitzenplatz (2,93). Schlusslicht in beiden Kategorien ist die Stadt Schwelm, hier ist jeder Einwohner rechnerisch nur gute 400 Meter weit geradelt, zusammen ergibt das eine Strecke von 11.598 Kilometern.

Das Kreis-Ranking im Überblick:

Witten, 153.988 Kilometer, 1,57 pro Kopf

Hattingen, 90.737 Kilometer, 1,63 pro Kopf

Wetter, 69.590 Kilometer, 2,55 pro Kopf

Herdecke, 69.582 Kilometer, 2,93 pro Kopf

Sprockhövel, 54.160 Kilometer, 2,16 pro Kopf

Gevelsberg, 35.550 Kilometer, 1,12 pro Kopf

Ennepetal, 20.557 Kilometer, 0,66 pro Kopf

Schwelm, 11.598 Kilometer, 0,41 pro Kopf

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter