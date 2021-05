Stadtradeln Wetter und Herdecke: Teilnehmer machen Strecke

Kontaktdaten

Bei Rückfragen zur Kampagne Stadtradeln in Herdecke oder zur RADar!-Meldeplattform gibt in Herdecke Sonja Fielenbach (Telefon: 02330 / 611-320, Mail: herdecke@stadtradeln.de) Auskunft, in Wetter ist es Niklas Kuhr (Telefon: 02335 / 840-206, Mail: niklas.kuhr@stadt-wetter.de).



Wer auf dem Laufenden sein möchte und sich aktuelle Zwischenstände ansehen will, kann das Geschehen und einzelne Kilometerangaben für Kommunen sowie Platzierungen auf der Internetseite www.stadtradeln.de/ergebnisse verfolgen.