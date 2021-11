Gasalarm am Ruhrufer auf Grundschötteler Seite: Die Overwegbrücke über die Ruhr in Wetter wurde am Mittwochnachmittag gesperrt.

Feuerwehr Staus in Wetter: Sirenenalarm wegen Gasaustritts an der Ruhr

Wetter. Stadtweit Sirenenalarm: Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr Wetter zu einem Gasaustritt (Bagger beschädigt Leitung) an der Overwegbrücke aus.

Stadtweiter Sirenenalarm am Mittwochnachmittag in Wetter: Die gesamte Freiwillige Feuerwehr Wetter (außer Wengern) rückte gegen 15.25 Uhr zur Ruhr aus, da dort auf Grundschötteler Uferseite ein Bagger bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt hatte. „Das Zischen war auf der Overwegbrücke deutlich zu vernehmen“, sagte Feuerwehrsprecher Patric Poblotzki.

Während die AVU als zuständiger Versorger die Problemstelle mittels Notreparatur übernahm und dann Entwarnung an der entlasteten Leitung gab, sperrten Feuerwehr plus Polizei den Überweg zwischen Demag-Werk und Auffahrt Grundschöttel sowie darunter die Bahngleise für den Güterverkehr ab. Es bildeten sich viele Staus, da bis 18 Uhr der Abschnitt auf der Bundesstraße 226 zwischen der Kreuzung am früheren Bahnhof Oberwengern bis zur Einmündung Bachstraße nicht zur Verfügung stand.

Die AVU bestätigte am frühen Abend den Schaden an dieser Erdgas-Hochdruckleitung, die ins Schöntal führt. „Dabei handelt es sich aber nicht um direkte Anschlüsse an Kunden, die waren von dem Problem nicht betroffen“, so Sprecher Jörg Prostka. „Gleichwohl mussten wir weiträumig abschiebern.“ Der Störfall habe sich als keineswegs alltäglich erwiesen. (gerb)

