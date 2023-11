Stahlträger fällt auf Auto: Herdeckerin und Enkel unverletzt

Ein Stahlträger ist am Donnerstagnachmittag auf die Motorhaube des weißen Autos gekracht, das gerade auf der Wittener Ardeystraße stadtauswärts an der Baustelle vorbeifuhr.

Herdecke/Witten. Riesenglück oder gar ein Wunder: Eine 63-Jährige aus Herdecke fährt durch Witten, als ein tonnenschweres Teil in die Motorhaube ihres Pkw kracht.

Eine der bekanntesten Autoversicherungen wirbt mit dem Motiv eines Schutzengels. Ein solcher muss nun am Donnerstag im Pkw einer Frau aus Herdecke gesessen haben. Die 63-Jährige fuhr mit einem Renault Kadjar in Witten stadtauswärts über die Ardeystraße. Als sie an der Hausnummer 122a/b vorbeikam, krachte von oben ein tonnenschwerer Stahlträger auf die Motorhaube ihres Fahrzeugs. In dem befand sich auf dem Rücksitz auch ihr dreieinhalb Jahre alter Enkel.

Gewaltiger Schock

Das Wichtigste: Kind und Oma hatten Glück im Unglück. Beide kamen mit einem gewaltigen Schock, aber ohne gravierende äußerliche Blessuren davon. Sascha Cramer, der gerade seine Tochter von der dort gelegenen Bruchschule abholen wollte und bei der Berufsfeuerwehr in Dortmund arbeitet, hatte sich um die Zwei gekümmert, bis Polizei und Rettungsdienst eintrafen. „Der Junge hat gezittert, aber beide sind wie durch ein Wunder unverletzt“, so Cramer.

Bauteil fällt aus Greifarm eines Baggers

„Man mag sich gar nicht ausmalen, was hätte passieren können, wenn die Frau nur etwas später dort vorbeigefahren wäre“, sagt Jens Artschwager. Der Sprecher der zuständigen Polizei Bochum berichtet, dass sich der Unfall gegen 15.20 Uhr ereignet habe. Zum Geschehen teilt er mit: Ein Baggerfahrer, ein 38-Jähriger aus Altena, hatte besagten Stahlträger in einem Greifarm seines Arbeitsgeräts platziert. Aus noch ungeklärter Ursache fiel das tonnenschwere Bauteil dann herunter und zerstörte das Auto.

„Es hätte vorbei sein können“

Die Herdeckerin wollte nicht persönlich über das Ereignis sprechen, ließ nun aber über den Polizeisprecher ausrichten: „Ich bin froh, dass uns nichts Schlimmes passiert ist. Der Junge hat von dem Unfall fast nichts mitbekommen.“ Gleichwohl sei ihr bewusst, wie dramatisch die Lage war: „Wäre der Stahlträger eine Sekunde später heruntergefallen, hätte es vorbei sein können.“ Die 63-Jährige habe zudem mit Begeisterung in der Stimme die Betreuung gelobt. „Der Feuerwehrmann hat sich toll um uns gekümmert.“

Abriss einer Schrottimmobilie

Ort des Geschehens: eine heruntergekommene Häuserzeile an der Ardeystraße 122a/b, wo vor wenigen Woche der Abriss begonnen hatte. „Es war kein klassischer Unfall. Wir ermitteln jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr“, sagt Polizist Artschwager. Menschliches Versagen sei ebenso möglich, wie ein technisches Problem.

Baustelle still gelegt

Die Stadt Witten legte die Baustelle, auf der die Arbeiten schon zwischenzeitlich mal ins Stocken geraten waren, am Tag nach dem Unfall still. Wegen erheblicher Sicherheitsmängel. Auch die benachbarte Schule war demnach hochgradig gefährdet. Rektorin Susanne Daum hatte mehrfach Polizei und Bauordnungsamt informiert: „Das ist eine Katastrophe.“ Die Baustelle sei in keiner Weise abgesichert. Die Absperrung aus Drahtgittern rage auf Straße und Gehweg. Als sie mal an der Ampel neben den Häusern gehalten habe, sei eine Stange neben ihr Auto geknallt. Auch Dachpfannen und Holzteile seien auf einen Weg gefallen. „Es war immer nur Glück, dass nichts passiert ist“, berichtet die Schulleiterin.

Die Stadtverwaltung habe die Berufsgenossenschaft über die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle informiert und nach mehrfacher Begehung den Abriss der Schrotthäuser gestoppt. „Die Baufirma ist angehalten, entsprechende Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen, also zum Beispiel die Ardeystraße teilweise zu sperren“, erklärt Sprecher Jörg Schäfer.

