Herdecke. Otto Hellmuth verkaufte Lebensmittel und machte für die SPD-Politik in Herdecke. Am Stammtisch sitzen Kunden und Wähler von damals.

Stammtisch-Geschichten: Im Laden steht der Bürgermeister

Die Erinnerungen an den Kaufmann Otto Hellmuth sind für Dieter Krüger zugleich auch Erinnerungen an den Kartoffelhändler Emil Schumacher. Immer wenn die Clique um Krüger herum dem Kartoffelhändler einen Streich gespielt hatte, fand sie im Lager des Lebensmittelhändlers ein Versteck. Otto Hellmuth, den hat nicht nur der damalige Knirps im Gedächtnis behalten. Auch die Anderen am Stammtisch können etwas über den Kaufmann sagen. Von 1952 bis 1964 war er Bürgermeister der Stadt Herdecke. Damals noch ehrenamtlich.

Dieter Krüger wohnte in der Nachkriegszeit mit seiner Mutter an der Wetterstraße, den Laden von Otto Hellmuth nebenan, den Handel von Emil Schumacher gegenüber wie die Wohnung der Großeltern auch. „Ich bin von den Großeltern erzogen worden“, erinnert sich Krüger. Der Vater war 1942 im Krieg gestorben, die Mutter musste als Bürogehilfin arbeiten gehen. Also machte der Junge die Besorgungen. Der Weg war ja nicht weit.

Versteck im Lebensmittellager

Das galt allerdings auch für den Kartoffelhändler. Gern holte er sich bei Otto Hellmuth (1886-1972) eine Schachtel Zigaretten. Und dann schrillten bei den Jungs die Alarmglocken, wenn sie zufällig auch im Laden waren. Oft genug war Emil Schumacher Opfer ihrer Streiche geworden, so wie einmal, als sie über Nacht die Deichsel vom Fuhrwerk lösten und das Pferd ohne Fuhrmann lostrabte.

Das Warenlager im Lebensmittelladen bot ausreichend Schutz vor Strafaktionen. „Wurde da nicht der Zucker noch in Säcken gelagert?“, fragt Heinz Kühnholz. „Ich weiß es nicht“, gibt Dieter Krüger zur Antwort. Aber Kühnholz beschäftigt die Vorstellung noch weiter. „Zucker und Mehl wurden in den fünfziger Jahren noch lose abgewogen“, hat er vor Augen. Und ein weiteres Bild stellt sich daneben – das von Blechen voller Kuchen. „Zum Wochenende wurde immer gebacken“, erzählt Kühnholz. Blechkuchen, Napfkuchen, Torten mit Obst der Saison – für ihn sind das zum Glück nicht nur Kindheitserinnerungen: „Am Sonntag erst hat mir eine Nichte einen selbst gebackenen Kirschkuchen vorbei gebracht“, berichtet der 85-Jährige.

Laden an Laden

Otto Hellmuth ist auch Werner Tyborczyk ein Begriff. Eingekauft hat er bei ihm aber nicht. „Kein Wunder“, sagt sein Stammtischbruder Kühnholz, „Werner wohnte ja auch in der Oberstadt.“ Und zwischen Oberstadt und Wetterstraße gab es eine lange Kette von Läden – damals jedenfalls. „Zu dieser Zeit konnte man alle 500 Meter Lebensmittel kaufen“, und wenn Kühnholz mal genau nachrechnet, war der Abstand zwischen den Läden noch viel geringer. Sogar eine Markthalle für frisches Obst und Gemüse gab es in der Nähe der katholischen Kirche.

Die Eltern von Heinz Kühnholz kauften an der Bachstraße. Einen Metzger gab es da, einen Bäcker auch, mehrere Lebensmittelläden und noch Kneipen dazu. Wie sehr doch hat sich das Viertel verändert! Natürlich auch die „Einkaufsmeile“ an der Wetterstraße, wo mit Otto Hellmuth nicht nur ein Kaufmann, sondern zugleich auch der Bürgermeister auf Kundschaft wartete.

Hat jemand aus der Herrenrunde den Sozialdemokraten, der ein Dutzend Jahre dem Rat vorsaß, gewählt? Dieter Krüger muss nachdenken. War er, Jahrgang 1939, damals überhaupt schon alt genug? Bei 21 Jahren lag das Wahlalter, weiß Adi Möller, der zwar erst viel später nach Herdecke gezogen ist, für den aber in der süddeutschen Heimat das gleiche (Wahl)Recht galt.

Auf dem Wahlzettel

An den Namen auf dem Stimmzettel kann Dieter Krüger sich nicht mehr erinnern. Aber dann bringt er den Politiker Otto Hellmuth und sein Jungwählerverhalten doch zusammen: „Ich muss für ihn gestimmt haben – denn ich habe nie etwas anderes als SPD gewählt“.

Werner Tyborczyk, mehr als zehn Jahre älter als Dieter Krüger, sagt klar: „Den habe ich gewählt!“. Dann ergänzt er wie als Erklärung für diese feste Erinnerung: „Die SPD war damals oben auf.“

Mit Otto Hellmuth war sie das, und auch noch viele Jahre mit seinem Amtsnachfolger Hugo Knauer. Und stärkste Partei im Rat der Stadt Herdecke – das ist sie bis heute geblieben.