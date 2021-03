Verkehr Stau in Volmarstein - Fahrbahndecke wird erneuert

Wetter. Verzögerungen mit Ansage: In Volmarstein wird auf der Vogelsanger Straße die Fahrbahndecke erneuert. Die Autos stauen sich.

Geduldsprobe für viele Autofahrer: Am Montagmorgen haben die vom Landesbetrieb Straßen NRW angekündigten Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke am Kreisverkehr der B234 (Grundschötteler Straße) und L807 (Vogelsanger Straße) in Volmarstein begonnen.

Über drei Wochen sollen sich die Arbeiten erstrecken. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr. Auch die Zufahrtsäste bekommen eine neue Binderschicht und Asphaltdecke.