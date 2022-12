Staupotenzial bei Volmarstein

Wetter/Herdecke. Am Samstagvormittag ist auf den Autobahnen in NRW weniger los als noch am Donnerstag oder Freitag – das prophezeit der ADAC.

Alle Jahre wieder oder um es mit der Textzeile von Sänger Chris Rea zu sagen „Driving home for Chrismas“ (dt. Für Weihnachten nach Hause fahren) machen sich viele Familien an Heilig Abend oder den Weihnachtstagen auf den Weg, um ihre Verwandtschaft und Freunde zu besuchen. Vor diesem Hintergrund hat der ADAC erneut eine Stauprognose für die Feiertage herausgegeben.

Die gute Nachricht: Ein Verkehrschaos erwartet der Club mit Blick auf die Stauzahlen der vergangenen Jahre an den anstehenden Feiertagen nicht. Die schlechte Nachricht: Das größte Staupotenziel sehen die Experten vom ADAC unter anderem auf der Autobahn A1. Das bedeutet, auch Wetteraner und Herdecker könnten bei ihren Fahrten an den Weihnachtsfeiertagen betroffen sein. „Autofahrer, die über Weihnachten zu ihrer Familie fahren, kommen am Samstagmorgen deutlich entspannter und schneller ans Ziel als noch am Freitag“, prophezeit der ADAC Experte Prof. Dr. Roman Suthold.

Bis Silvester wenig Stau

Dichterer Rückreiseverkehr drohe dann am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags, wenn viele Menschen von ihren Familienbesuchen heimkehren. Verglichen mit den Tagen vor Weihnachten sei aber mit einem geringeren Verkehrsaufkommen zu rechnen. Nach den Weihnachtstagen erwartet der ADAC in NRW bis Silvester wenig Staus auf den Autobahnen. „Dieser Zeitraum gehört in der Regel zu den stauärmsten des Jahres“, erklärt Suthold. „Viele Menschen haben in der Woche nach Weihnachten Urlaub genommen, nutzen die Zeit, um sich auszuruhen und sind wenig unterwegs.“ Von einem stark erhöhten Verkehrsaufkommen durch Skiurlaubsverkehr ist laut ADAC nicht auszugehen. Der Club rechnet damit, dass weniger Menschen in Richtung Alpen unterwegs sind als in Vor-Corona-Zeiten. Skiurlaube sind deutlich teurer als in den Vorjahren. Viele Skigebiete haben unter anderem wegen der allgemeinen Energiekrise ihre Preise angehoben. „Auch wenn in NRW der gesamte Skiurlaubsverkehr wegen der gesperrten A45 über die A3 führt, dürfte sich das auf der Autobahn kaum bemerkbar machen“, sagt der Verkehrsexperte.

Für diejenigen, die eine weitere Reise an den Feiertagen vor sich haben, empfiehlt sich zudem ein Blick auf die Baustellensituation in NRW und ganz Deutschland. Dieser ist jederzeit über www.adac.de/verkehr/verkehrsinformationen/de/ abrufbar.

