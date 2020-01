Wetter. Im Januar sind die Sternsinger als Heilige Drei Könige unterwegs und bringen die Segenswünsche zu den Menschen. So auch in Wetter.

Sternsinger sind in ganz Wetter unterwegs

In den vergangenen Tagen waren sie wieder vermehrt unterwegs. Kinder der katholischen Gemeinden gingen mit erwachsenen Begleitern als Sternsinger von Tür zu Tür und baten dort um Spenden. So auch in Grundschöttel, Volmarstein, Wengern und Esborn.

Sternsinger gehen von Tür zu Tür. Die Könige laufen die Straße hinauf, sie suchen die Hausnummer 57. Als sie das richtige Haus gefunden haben, stellen sie sich in Reih und Glied auf und drücken auf den Klingelknopf. Insgesamt achtzehn Kinder und fünf Begleitpersonen der katholischen Gemeinde St. Augustinus und Monika in Grundschöttel waren am Samstag unterwegs, um zum Dreikönigstag für einen guten Zweck zu sammeln. Koordiniert wird das Ganze von Michaela Hammerschmidt und Dirk Bellenhaus, die sich seit 2014 um die Sternsinger kümmern. Die Sternsinger tragen königliche Gewänder und selbst gebastelte Kronen.

Aufgaben sind verteilt

Jeder Sternsinger hat eine Aufgabe, die von Haus zu Haus wechselt. Ein Kind hält den Stern, ein anderes die kleine Spendendose, der dritte Sternsinger ein Informationsblättchen und der Vierte eine Tragetasche für die Süßigkeiten. Die Begleitperson schließlich ist für den Segensaufkleber zuständig.

Im Haus mit der Nummer 57 öffnet ein älterer Mann die Tür, und sofort geht es los: Die „Weisen aus dem Morgenland“ stimmen ihr Lied an und tragen vier kleine Texte von den Sternsingern und vom Segen Gottes vor. Es wird Geld gespendet, und im Gegenzug übergeben die Kinder einen Zettel mit Informationen über den Verwendungszweck der Spenden und Gottes Segen für 2020. „Als Kind und Jugendlicher bin ich selbst als Sternsinger unterwegs gewesen, heute freue ich mich jedes Jahr auf diesen Tag“, erzählt der Senior, während der Aufkleber mit der Aufschrift „20*C+M+B+20“ über der Tür angebracht wird. Und: „Damals haben wir den Segen noch mit Kreide an die Haustür geschrieben.“

Die Buchstaben stehen mitnichten für die drei Biblischen Könige Caspar, Melchior und Balthasar - vielmehr kürzen sie den Wunsch „Christus Mansionem Benedictat“, also „Christus segne dieses Haus“ ab. Er soll Glück für das Jahr 2020 bringen. Auch dieses Jahr geht das gespendete Geld der „Aktion Dreikönigssingen“ wieder an notleidende Kinder, dieses Mal in Lybien. Doch damit der heimische Nachwuchs nicht ganz leer ausgeht, erhalten die Sternsinger noch ein bisschen Schokolade: „Schließlich seid ihr ja den ganzen Tag unterwegs.“

Tatsächlich, von 9.30 Uhr bis zum Nachmittag arbeiten die fünf Gruppen ihr Gebiet in Grundschöttel, Volmarstein, Oberwengern und am Schmandbruch ab. Dabei kommt einiges zusammen: Über 2700 Euro sind es am Ende allein in dieser Gemeinde, dazu kommen noch unzählige Kilos Süßigkeiten. Süße Gaben für den Brotkorb. „Auf die freue ich mich besonders“, verrät ein zehnjähriges Mädchen, als das Grüppchen weiterzieht. Aber sie weiß natürlich auch, warum sie heute unterwegs ist: „Wir wollen Kindern helfen, denen es nicht so gut geht wie uns.“ Daher wird sogar ein Großteil der süßen Gaben gespendet, in diesem Jahr wieder an den Brotkorb Wetter.

In evangelischer Gemeinde gesammelt

Auch die Sternsinger in Wengern und Esborn sind äußerst erfolgreiche Sammler. Gleich an zwei Tagen waren 38 Kinder unterwegs und hatten letztlich 7442 Euro in der Spendendose. In der Entsendungsfeier in der Kirche St. Liborius waren die Mädchen und Jungen von Gemeindereferentin Angela Hoppe für ihren Dienst gesegnet worden. Etwa 630 Haushalte wurden von den Sternsingern besucht, und auch in den Gottesdiensten der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde durften die Sternsinger singen und für ihr Anliegen sammeln.

Die wetterschen Sternsinger beteiligten sich an der 62. bundesweiten Aktion Dreikönigssingen unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“, die vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend getragen wird. Jährlich können mit den Mitteln aus der Aktion rund 1300 Kinderprojekte in mehr als 100 Ländern in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt werden.