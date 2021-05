Sterntaler-Verein aus Herdecke fördert Hoffnung

Herdecke. Über die Projekte und Initiativen des Vereins Sterntaler informierte sich Hartmut Ziebs, CDU-Bundestagskandidat, jetzt bei einem Besuch vor Ort.

Über drei Jahrzehnte schon, genau seit 1990, ist der Verein Sterntaler eine Institution in Herdecke – und seine engagierten Mitstreiter aus dem Kreis derer, die sich für andere einsetzen, sind nicht mehr wegzudenken. Unter dem Motto „Hoffnung fördern“ setzt sich der Verein für die Förderung erweiterter Therapieformen ein, die die vom Gesundheitswesen vorgesehenen Behandlungen unter der Berücksichtigung ganzheitlicher Therapieansätze sinnvoll ergänzen. Von dieser Arbeit konnte sich nun der Bundestagskandidat der CDU im Ennepe-Ruhr-Kreis, Hartmut Ziebs, vor Ort selbst überzeugen.

Frühchenstation erstes Ziel

Gemeinsam mit Gudrun Dannemann vom Vorstand des Sterntaler-Vereins besuchte Ziebs kürzlich in Begleitung der Herdecker CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Julia Brunow erst die Abteilung für Neonatologie (Frühchenstation) und danach die Kinderonkologie. Dem vorweggegangen sei selbstverständlich ein Coronatest mit negativem Ergebnis im Testzentrum am Krankenhaus, hieß es im Nachgang zu dem Besuch.

„Wir haben uns sehr über den Termin mit Herrn Ziebs gefreut. Der Sterntaler e.V. ist in Herdecke natürlich bereits bekannt. Dass wir Interesse über die Stadtgrenzen hinaus bekommen, freut mich ganz besonders. Wir hoffen, unsere Arbeit auch in Zukunft mit solcher Tatkraft weiterführen zu können und freuen uns über die Unterstützung“, erklärte Gudrun Dannemann. Auch der Leitende Arzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin und Ärztliche Direktor des Gemeinschaftskrankenhaus, Prof. Dr. Alfred Längler, stand für Fragen zur Verfügung und führte durch die Station.

Lob für Anschaffung

Besonders eindrucksvoll schienen für den Bundestagskandidaten die Bemühungen des Sterntaler-Vereins, durch die Anschaffung von hochwertigen Stillsesseln den Eltern den größtmöglichen Komfort bei dem sogenannten Bonding (nach der Geburt beginnender Haut-zu-Haut-Kontakt zwischen Eltern und Kind) mit dem Kind zu ermöglichen. „Aus der eigenen Erfahrung als Vater eines Frühchens weiß ich, wie wichtig gerade diese Phase des Kennenlernens zwischen Eltern und Säugling ist. Eine großartige Initiative, diese Zeit angenehm, komfortabel und für jeden aus der Station zugänglich zu machen. Eine besondere Auszeichnung für das Gemeinschaftskrankenhaus “, sagte Ziebs.

Ambulante Stillberatung

Gemeinsam mit Prof. Dr. Längler schauten sich die Besucher zudem den Raum für die ambulante Stillberatung, ebenfalls von Sterntaler gefördert, an.

„Die Geburtenrate im Gemeinschaftskrankenhaus steigt exponentiell – wir sind glücklich, dass wir unser Angebot um eine durch den Sterntaler finanzierte ambulante Stillberatung erweitern konnten. So wurde bereits vielen Müttern geholfen. Für die Zukunft sind weiter Spendengelder nötig, um dieses von den Krankenkassen nicht vergütete ambulante Angebot weiter so wertvoll zu erhalten. Hier würden wir uns über Mittel aus dem Land freuen. Im Allgemeinen muss die Finanzierung von Krankenhäusern aber sicher für die Zukunft überdacht werden“, so Alfred Längler.

Stellenerweiterung finanziert

Sterntaler hilft auch bei den großen emotionalen und organisatorischen Herausforderungen, die mit der Diagnose einer schweren Erkrankung eines Kindes einhergehen. Hier hat der Verein etwa die Kosten für die Stellenerweiterung der Krankenschwester im Sozialdienst übernommen, damit sich diese während des Klinikaufenthaltes mehr Zeit nehmen kann, um Eltern bei Pflege, Ernährung und Suche nach finanzieller Unterstützung in krankheitsbedingten Notlagen und Nachsorge zu beraten. So konnten die Gäste der CDU mit Monika Krause (Krankenschwester im Sozialdienst) ins Gespräch kommen. Sie gab dem Bundestagskandidaten einige Verbesserungsideen in Sachen Ausbildung für Pflegerinnen und Pfleger mit und mahnte den großen bürokratischen Aufwand an. Hartmut Ziebs erklärte: „Ich freue mich über diese Anregungen. Genau das ist der Sinn solcher Besuche – ich möchte die Menschen vor Ort kennenlernen, ihre Sorgen hören und Ideen mitnehmen.“

Initiative von Eltern Hervorgegangen ist der Verein Sterntaler aus einer Initiative betroffener Eltern, die gemeinsam mit Ärzten, Pflegenden und Therapeuten der Kinderklinik in Ende überlegt haben, wie Heilungschancen, Lebensqualität und Behandlungsmethoden ihrer schwer erkrankten Kinder verbessert werden können und wie man die Familien auf ihrem Weg unterstützen kann. Die Angebote des Vereins Sterntaler richten sich an krebskranke, chronisch kranke, früh geborene und behinderte Kinder. Auch die betroffenen Eltern werden als wichtigste Bezugsperson mit einbezogen.

