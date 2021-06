Stiftsplatztheater Herdecke feiert Anfang Juli Premiere

Das Stiftsplatztheater führt „Gut gegen Nordwind“ am 3. und 4. Juli im Ruhrfestsaal auf. Und so kommt man an Karten.

Herdecke. „Gut gegen Nordwind“ heißt das Stück von Daniel Glattauer, das das Theater am Stiftsplatz am 3. und 4. Juli jeweils um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Ruhrfestsaal aufführen wird. Lili Requardt und Jürgen Mühl spielen die Hauptrollen – und die einzigen noch dazu. Denn Corona-bedingt hat Intendantin Rosi Reiß extra ein Stück mit minimaler Besetzung ausgewählt. Der Kartenverkauf (15 Euro) findet an den beiden Samstagen 12. und 19. Juni jeweils von 10 bis 12 Uhr im Theater statt. Wer Karten online über www.theater-am-stiftsplatz.de reserviert, muss diese ebenfalls an einem der beiden Verkaufstage im Theater abholen. Intendantin Rosi Reiß musste die für Mai geplante Premiere wegen der Pandemie auf Juli verschieben. Nun hoffen alle, dass sich die Situation weiter positiv entwickelt bzw. stabililsiert.

Internet-Liebschaft

Der Roman „Gut gegen Nordwind“ des österreichischen Schriftstellers Daniel Glattauer ist so etwas wie ein moderner Briefroman über eine Internet-Liebschaft. Bei Leo Leike landen irrtümlich E-Mails einer ihm unbekannten Emmi Rothner. Aus Höflichkeit antwortet er ihr. Da sich Emmi von ihm angezogen fühlt, schreibt sie zurück. Es scheint eine Frage der Zeit zu sein, wann es zum ersten echten Treffen kommt. Aber diese Frage wühlt beide so sehr auf, dass sie die Antwort hinauszögern. Außerdem ist Emmi glücklich verheiratet. Und Leo verdaut gerade eine gescheiterte Beziehung. Werden die gesendeten, empfangenen und gespeicherten Liebesgefühle einer Begegnung standhalten?

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke Wetter