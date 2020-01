Schicke Oldtimer parken bei strahlendem Sonnenschein vor dem Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke– daneben Junggesellinnen, vollbepackte Bräute, Trauzeugen, nervöse Eltern und ein Ringträger – der apportierfreudige Familienhund. Sie alle sind sich einig: Der Sommer ist die perfekte Eheschließungszeit. Die Aussteller der diesjährigen Hochzeitsmesse geben alles, um ein besonderes Ambiente für ein ganz besonderes Ereignis zu schaffen. Nur den Partner, den müssen die Heiratswilligen noch selbst finden.

Oldtimer der Luxusklasse

Gemeinhin gilt der Tag der Hochzeit als schönster Tag im Leben eines Menschen – für einige so schön, dass sie ihn gern noch einmal erleben möchten. „Wir haben tatsächlich einige Wiederholungstäter“, sagt Sylvia Boldt von Special Cars for special Moments aus Herdecke. „Viele Paare sind 2020 jenseits der 50er. Oft sind sie schon 20 Jahre zusammen und wollen sich nun doch stilecht das Ja-Wort geben. Für viele ist es dann die zweite Hochzeit.“

Dass die Schleifen des geschmückten Fahrzeugs genauestens mit dem Hochzeitskleid abgestimmt sind, versteht sich von selbst. Boldt ist mit der Resonanz auf der Messe zufrieden. „Viele buchen direkt am Stand. Schließlich wird jeder unserer Wagen nur einmal am Tag gebucht – auch wenn an dem Tag drei Hochzeiten sind. Zeiten verschieben sich immer. Wenn die Braut von zu Hause abgeholt wird und doch etwas länger vor dem Spiegel steht, ist das mit einkalkuliert.“

Stilecht vorfahren mit Oldtimern der Luxusklasse wie Bentley, Rolls Royce, Cadillac, Jaguar und Mercedes Benz verspricht das Unternehmen. Viele Familien buchen den Cadillac auch als besondere Überraschung für das Brautpaar vor der Kirche. Ist das Fahrzeug gebucht, lassen sich die Heiratswilligen am Stand von Hochzeitsservice Riedel ausführlich über den Hochzeitsfoto-Service von Junggesellenabschied, über Polterabend, Standesamt, Kirche oder freie Trauung im Burgambiente ausführlich beraten.

Wer besonders extravagante Bilder wünscht, dem organisiert Jörg Riedel auch gern ein Flugzeug für das Foto. Mit der Messe ist er zufrieden. „Ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei. Die Menschen orientieren sich hier. Für eine ausführliche Beratung kommen Sie dann ins Studio.“ Über 3000 Hochzeiten hat er mittlerweile fotografiert. „Begonnen hab ich mit 14, seit ich 17 bin, gegen Geld.“ Ein entsprechendes Outfit für das Foto offeriert André Bruchhäuser mit seiner Auswahl lustiger T-Shirts. Daneben das eigentliche Produkt der Druckerei: Aufwändig gestaltete Einladungskarten im Westernstil, mit eigenem Foto, Strumpfband oder klassisch. Interessenten erhalten an diesem Tag einen Gutschein für den Druckservice, den sie bei einem persönlichen Beratungsgespräch in den Geschäftsräumen der Druckerei einlösen können. „Der haptische Effekt ist nicht zu unterschätzen“, so Bruchhäuser. „Onlineshops gibt es viele, aber wie die Karte wirklich in der Hand liegt, das erfahren die Paare nur auf der Messe. Für die meisten ist es die erste Hochzeit, da soll alles perfekt sein.“

Individuelle Ringe

Perfekt ist nun auch das Hochzeitskleid der Wetteranerin Vivian Ulrich. Sie besucht mit ihren Trauzeuginnen die Messe. Der Mann ist schon lange gefunden, es fehlte nur noch das Kleid. „Meinen Partner kenne ich seit ich fünf Jahre alt bin – wir heiraten im Rahmen einer freien Trauung in einem wunderschönen Garten in Wetter.“ Den Mann haben die Trauzeuginnen schon lange abgesegnet, heute auch endlich das Kleid. Nur Vivian Ulrichs Mutter bleibt gespannt – für die Anprobe kam sie leider zu spät.

Individuelle Torten versüßen den Start ins Eheleben. Foto: Jessica Börner

Doch auch Angehörige können sich neben den Hochzeitspaaren inspirieren lassen – zum Beispiel am Stand der Hochzeitstorten von Café Wenning und stilvoller Tischdeko. Bei der Trauringmanufaktur von Goldschmiedemeisterin Birte Schumacher geht es eher um orientieren und anprobieren. „Im Gegensatz zu Juwelieren, die einfach verkaufen, fertigen wir Goldschmiede die Eheringe manuell und individuell – nach einem ausführlichen Gespräch in der Manufaktur.“

Überhaupt scheint die perfekte Hochzeitsplanung eine zeitintensive Angelegenheit zu sein. Nur wenig lässt sich direkt auf der Messe erledigen. Fast bei allen Anbietern wird das Hochzeitspaar zum persönlichen Gespräch gebeten. Ein gutes Zeitmanagement scheint Grundvoraussetzung. Kein Wunder, dass draußen neben engagierten Angehörigen auch professionelle Hochzeitsplaner die Luxusfahrzeuge bestaunen. Bei der Auswahl der Dienstleistungen bedauert nun doch so manch ein Besucher die Vergangenheit. „Ich bin leider schon verheiratet. Ich würde das Auto so gerne mieten.“ Für ein heimliches Selfie mit der Luxus-Karosse reicht es dann doch.