Stilles Gebet statt Gottesdienst zum Weltgebetstag in Wetter

Wetter. Das Motto des Weltgebetstags 2021 lautet „Worauf bauen wir?“. Ein Gottesdienst findet nicht statt; aber die Gemeinden laden zum stillen Gebet.

Alljährlich wird am ersten Freitag im März rund um den Globus der Weltgebetstag gefeiert, in diesem Jahr jedoch - coronabedingt - ohne Gottesdienst. Aber das Vorbereitungsteam der Kirchengemeinden in Alt-Wetter lädt zu Freitag, 5. März, von 15 bis 17 Uhr in die katholische Kirche St. Peter und Paul ein - zum stillen Gebet und zu Informationen mit Bildern und Musik aus dem Inselstaat Vanuatu. Frauen dieses Archipels im Südpazifik haben für 2021 die Gottesdienstordnung geschrieben und sie unter das Motto gestellt: „Worauf bauen wir?“ Nach ihren Erfahrungen mit den Naturgewalten ist diese Frage für sie lebenswichtig, und sie suchen Antwort in dem Wort Jesu am Ende der Bergpredigt: „Wer mein Wort hört und danach handelt, baut sein Haus auf Fels, und die Stürme werden es nicht fortreißen.“ Es geht um Hören und Handeln, um Fels oder Sand.

Kollekte für Rechte der Frauen

Mit der Kollekte unterstützen die Wetteranerinnen und Wetteraner die Arbeit für die Rechte der Frauen in Kirche und Gesellschaft.

Gerade in Krisenzeiten bauen Frauen weltweit auf diese Spendensolidarität. Es gibt ein Spendenkonto Weltgebetstag der Frauen - Evangelische Bank EG, Kassel, IBAN DE60 5206 0410 0004 0045 40. In den ersten beiden Märzwochen nehmen die Kirchengemeinden auch Barspenden an, die gesammelt weiter geleitet werden.

