Stimmung im Stadtsaal bei Party mit Cocktails und Currywurst

Wetter. Tanzen bis das Elterntaxis kommt: Im Stadtsaal in Wetter konnten Kinder und Jugendliche eine Tanzparty feiern. Wiederholung wahrscheinlich.

Mehr als 110 Kinder und Jugendliche fanden am Samstagabend den Weg in den Stadtsaal in Wetter, um mit Gleichaltrigen einen stimmungsvollen Abend zu verleben.

Der Stadtsaal war eine tolle Idee, denn so konnten sich viele Kinder und Jugendliche zentral im Stadtgebiet zum Tanzen treffen. Die Mädels waren deutlich in der Überzahl und bestätigten Statistiken, die Frauen eine höhere Tanzbereitschaft attestieren. Musikwünsche ohne Ende erreichten den DJ und das bunte Licht und der gute Sound sorgten für reichlich Bewegung auf der Tanzfläche. Der Renner waren einmal mehr die Getränke von Arne Klawonn, der leckere alkoholfreie Cocktails kredenzte. Zudem konnte man sich mit Currywurst, Hotdogs, Pizza oder Laugenbrezel für die nächste Tanzeinlage stärken.

Die Veranstalter können auf einen gelungenen Abend zurückblicken. „Die Kinder hatten Spaß und unser Organisationsteam konnte sich auf viele Helfer verlassen.“, wusste Maria Peitz-Pavlou, Vorsitzende des Stadtjugendrings Wetter dankbar zu berichten. Bei einer Neuauflage im kommenden Jahr sollen gegebenenfalls Sponsoren mit ins Boot geholt werden, damit die beiden Mitausrichter (VfB Westfalia Wetter-Wengern und HSG Wetter/Grundschöttel) keinen Zuschuss mehr leisten müssen.

Positiver Blick auf Neuauflage

„Security und Musik sind Kostentreiber, die man mit kinderfreundlichen Preisen nur schwer refinanzieren kann“, ist Mit-Organisator Ken Baltruschat trotzdem positiv gestimmt, was eine Neuauflage angeht. Um 22 Uhr leerte sich der große Saal jedoch abrupt, da der Großteil der Jugendlichen unter 14 Jahre war und folglich den Weg nach Hause antreten mussten.

