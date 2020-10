Strafe: Hausverbot für Supermarkt in Herdecke missachtet

Herdecke/Wetter. Gestohlen hatte er diesmal nichts. Dass ein Mann das Hausverbot in einem Supermarkt in Herdecke missachtet hat, hat dennoch Folgen.

Nach einem Ladendiebstahl kassierte ein 41-Jähriger Hausverbot in einem Supermarkt in Herdecke. Das konnte ihn offenbar herzlich wenig beeindrucken und er kehrte zurück zum Ort des Geschehens. Nun sollte sich der Hagener wegen Hausfriedensbruchs vor dem Amtsgericht Wetter verantworten. Er erschien nicht zum Termin. Eine Strafe erhielt er trotzdem.

Auf frischer Tat ertappt, erhielt der Mann mit einschlägiger Vergangenheit Anfang Juni 2019 ein Hausverbot für das Geschäft in Herdecke. Dennoch, so zumindest der Vorwurf, hielt er sich am 26. September in dem Laden auf. Zwar beging er in diesem Fall keinen Diebstahl, strafbar machte er sich trotzdem.

Nun sollte der Fall verhandelt werden, doch von dem 41-Jährigen fehlte jede Spur. Folgen hatte das Ganze dennoch: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er wegen in Abwesenheit per Strafbefehl zu 30 Tagessätzen à 15 Euro Geldstrafe verurteilt.