Auf Straßensanierungen und sperrungen müssen sich die Bürgerinnen und Bürger demnächst am Nacken einstellen.

Verkehr Straßenarbeiten und Sperrungen am Nacken in Herdecke

Herdecke. In einigen Straßen am Nacken wird ab 2. November der Asphalt erneuert. Wegen der Sperrungen werden Umleitungen ausgeschildert

Für das Jahr 2021 ist im Herdecker Straßen- und Wegekonzept unter anderem die Fahrbahnsanierung des „Nackenhofs“ sowie des „Oberen Nackenwegs“ vorgesehen. Die Umsetzung beginnt ab Dienstag, 2. November, zwischen der Einmündung der „Ringstraße“ bis hin zur Einmündung der „Breddestraße“. Die asphaltierte Fahrbahnoberfläche wird aufgenommen und erneuert. Auch die Betonpflasterflächen in der Fahrbahn werden durch Asphalt ersetzt.

Sechs Wochen Vollsperrung

Beim „Nackenhof“ sind ca. 22 Zentimeter Asphalt neu aufzubauen und beim „Oberen Nackenweg“ wird nur die oberste Deckschicht (ca. vier Zentimeter) ausgetauscht. Für die Baumaßnahme ist eine etwa sechswöchige Vollsperrung der Straße erforderlich. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Unmittelbarer Anliegerverkehr ist in Absprache mit der örtlichen Bauleitung außerhalb der Tagesarbeitszeiten möglich. Aufgrund der Umleitung des Linienverkehrs (einschließlich des Bürgerbusses) wird die Einbahnstraßenregelung des Schubertwegs zwar aufgehoben, die Straße aber nicht für den Durchgangsverkehr freigegeben. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt unter anderem durch die „Berliner Straße“. Daher wird dort während der gesamten Zeit bis auf den untersten Bereich beidseitig ein absolutes Haltverbot gelten.

Sonderregelung fürs Parken

Um den Parkdruck zu mindern, kann in der „Ringstraße“ in dieser Zeit auf den Gehwegen aufgeschultert geparkt werden. Die Bereiche sind entsprechend beschildert. Die Stadtverwaltung bittet darum, hier möglichst platzsparend und so zu parken, dass die Restfahrbahnbreite jederzeit für Einsatzfahrzeuge ausreichend ist (mindestens drei Meter).

Die beauftragte Baufirma wird laut städtischer Mitteilung die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten.

Bei Rückfragen wenden sich Interessierte bitte an Michael Röder ( 02330/611–417), E-Mail: michael.roeder@herdecke.de) oder Inga Schaden ( 02330/611– 423); E-Mail: inga.schaden@herdecke.de) von den Technischen Betrieben Herdecke.

