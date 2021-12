Straßennamen in Herdecke – noch heute problematisch

Wie lange soll die Straße noch Hermann-Oberth-Straße heißen? Das fragt Willi Creutzenberg, ehemaliger Geschichtslehrer an der FHS in Herdecke.

Herdecke. Einst dienten sie der Verherrlichung militärischer Leistungen, nach dem Krieg sollten deswegen manche Straßennamen aus Herdecke verbannt werden.

Nach politischen Umwälzungen folgen in der Regel auch als Zeichen für die ‚neue Zeit‘ Umbenennungen von Straßennamen. In Herdecke war es nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht anders. Schon im Mai 1946 beantragte die Ortsgruppe der SPD Herdecke in einer Sitzung der Stadtvertretung die Änderung folgender Straßennamen: Richthofenplatz in Friedensplatz, Boelckestraße in Oststraße, Immelmannstraße in Freiligrathstraße.

Kampfflieger im Ersten Weltkrieg

Hintergrund für den Antrag der SPD war die Absicht, Straßennamen, die als Verherrlichung militärischer Leistungen betrachtet wurden und aus diesem Grund auch in der NS-Zeit so festgelegt worden waren, wieder aus Herdecke zu verbannen. Richthofen, Boelcke und Immelmann waren die bekanntesten deutschen Kampfflieger im Ersten Weltkrieg gewesen.

Antrag abgelehnt

Die noch im Hauptausschuss erzielte Mehrheit zu diesen Umbenennungen kam dann in der Sitzung des Rates am 23. Mai selbst nicht mehr zustande. Johannes Russe und Dr. Reuter, beide von der Ch.D.P., dem Vorläufer der CDU, zogen ihre Zustimmung zurück. Es kam zur Stimmengleichheit für und gegen die Änderungsvorschläge. Der gerade von der englischen Besatzungsbehörde eingesetzte ehrenamtliche Bürgermeister August Röpke von der D.P., Vorläufer der FDP, lehnte ebenfalls die Änderung ab. Röpke, Eigentümer der Zirkulin-Werke, der 1933 als ‚Vertreter der Bürgerliste‘ im Herdecker Rat der NSDAP zur Mehrheit verholfen hatte, gab mit seiner Stimme den Ausschlag. Die Umbenennung war damit abgelehnt.

Neuer Anlauf

Ein neuer Anlauf wurde bereits im Dezember 1946 gewagt. Hintergrund dafür: Durch die erste freie Kommunalwahl nach dem Krieg im September 1946 hatten sich die Mehrheitsverhältnisse im Rat geändert, die SPD hatte jetzt die absolute Mehrheit. Aber auch der Antrag auf Umbenennung von Straßennamen war noch einmal überarbeitet worden. Folgende Umbenennungen sollte es geben: Bismarckstraße in Goethestraße, Blücherstraße in Friedensstraße, Richthofenplatz in Heinrich-Heine-Platz, Immelmannstraße in Freiligrathstraße, Junkersstraße in Kleffweg, Boelckestraße in Oststraße.

Rolle der Luftwaffe

Reichskanzler Bismarck galt vielen Sozialdemokraten als jemand, der durch seine Politik Hitler erst ermöglicht hatte, Blücher war der bekannteste Vertreter des alten preußischen Militarismus. Der Name ‚Junkersstraße‘, der sich auf die ‚Junkers Flugzeug und Motorenwerke‘ bezog, stand in den Augen der Sozialdemokraten für den deutschen Angriffskrieg und die Rolle der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg.

Am 12. Dezember 1946 wurde der Antrag in der Stadtvertretung mit großer Mehrheit beschlossen. Nur zwei Mitglieder stimmten gegen die Änderungen. Gleichzeitig wurde die Wilhelm-Mellinghausstraße in Mellinghausstraße umbenannt. Der Grund hierfür wird darin gelegen haben, dass der Name des Ehrenbürgers Wilhelm Mellinghaus, nach dem die Straße benannt worden war, durch einen Nachfahren, der ebenfalls Wilhelm Mellinghaus hieß und in der NS-Zeit als straff national-sozialistisch ausgerichteter Beamter hervorgetreten war, irgendwie belastet schien. ‚Mellinghausstraße‘ war dann wohl unverfänglicher.

Fragwürdige Benennung

Bleibt die Frage, warum die Herdecker Stadtvertretung in den 1960er Jahren, als weitere Wohnstraßen östlich der Zeppelinstraße erschlossen und bebaut wurden, eine der Straßen nach dem noch lebenden Hermann Oberth benannte. Dass man für neue Straßennamen im Bereich der Zeppelinstraße wieder auf das Thema ‚Fliegerei‘ zurückgriff, lässt sich bei Namen wie Lilienthal (*1848 †1896) und Eckener (*1868 †1954) nachvollziehen, aber eine Straße nach Hermann Oberth zu benennen, war auch damals schon fragwürdig. Abgesehen davon, dass man nur in ganz wenigen Ausnahmen eine Straße nach einem noch lebenden Menschen benennt, Oberth starb im Jahre 1989, war seine Biographie nicht gerade unverfänglich. Der 1894 in Siebenbürgen geborene Oberth hatte nicht nur an führender Stelle beim Raketenprogramm der Nationalsozialisten in Peenemünde mitgewirkt, sondern zeigte sich auch noch in den 1960er Jahren unbelehrbar. 1962 bedankte er sich unter Beifall für die Ehrenmitgliedschaft im ‚Bund der Vertriebenen‘ mit folgenden Worten: „Ich hatte gehofft, eine Raketenwaffe zu finden, die den Schandvertrag von Versailles hätte zerschlagen können. Das ist mir nicht gelungen.“ (Spiegel Nr. 39/1962) und 1965 trat Hermann Oberth der neu gegründeten NPD bei, die 1964 im Wesentlichen aus der verbotenen Deutschen Reichspartei (DRP) entstanden war und somit eine Nachfolgepartei der NSDAP war.

Willi Creutzenberg, ehemaliger Geschichtslehrer, ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu lokal- und regionalgeschichtlichen Themen, insbesondere zum Nationalsozialismus.

