Umwelt Straßensperren in Herdecke zum Schutz von Kröte & Co.

Herdecke. Die Kröten wandern wieder. Das jedenfalls kündigt die Stadt Herdecke an. Und macht auf folgende Regeln und Straßensperrungen aufmerksam.

Jedes Frühjahr nehmen Kröten und Co. die gefährliche Wanderung zu ihren Laichgewässern auf sich. Dabei sind die Tiere in heutiger Zeit auf menschliche Hilfe angewiesen. Auf ihrem Weg aus den Winterquartieren zu den Gewässern müssen sie gefährliche Straßen überqueren. Damit die Amphibien ihre Reise möglichst sicher antreten können, werden wieder Schutzmaßnahmen im Herdecker Stadtgebiet getroffen. Warnhinweisschilder und ein Amphibienschutzzaun als Teil der Schutzeinrichtungen wurden bereits montiert.

Nächtliches Durchfahrverbot

Am Freitag wurden zudem folgende Regelungen getroffen und Straßensperrungen eingerichtet: Ein nächtliches Durchfahrverbot gilt für Nicht-Anlieger zwischen 19.30 und 7.30 Uhr für die Straßen „Am Ossenbrink“ und „Viermärker Weg“. Die Straßen „Im Kleff“ und „In den Eichen“ werden wie jedes Jahr gesperrt.

Die Sperrung des Wittbräucker Waldweges wurde bereits im vergangenen Jahr tagsüber aufgehoben. Die zeitweise Durchfahrt der Straße kann aus Sicht der Verwaltung erneut umgesetzt werden. Insbesondere die positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr und das aktuell noch anhaltende geringere Verkehrsaufkommen ermöglichen eine Aufhebung der Sperrung somit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr.

Helfer mit Eimer im Einsatz

Ende Februar wurde an der Ender Talstraße bereits ein Schutzzaun errichtet, der auch in diesem Jahr wieder ehrenamtlich betreut und täglich morgens sowie abends kontrolliert wird. Dort werden Autofahrer um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten, um auch die Helfer, die in den Abend- und Morgenstunden die Eimer am Schutzzaun kontrollieren und die Amphibien zum Laichgewässer bringen, nicht zu gefährden.

Warnhinweisschilder wurden bereits im Ackerweg, Bergweg, Im Siepen, In den Höfen, In der Erdbrügge sowie Kallenberger Weg und Ostender Weg aufgestellt.

Janina Flüs steht unter Telefon 02330-611 467 sowie per Mail an: janina.flues@herdecke.de für Fragen gerne zur Verfügung.