Streetart und und Live-Musik bei Nacht der Jugendkultur

Häuser am Bachplatz Häuser am Bachplatz, heute Jugendzentrum Fachwerk

Wetter/Herdecke. Am 23. September startet die „Nachtfrequenz“ für Jugendliche: The American Way of Live heißt es dann in Wetter, in Herdecke gibt es Live-Musik.

An diesem Samstag, 23. September, startet wieder die „Nachtfrequenz“: Zur Nacht der Jugendkultur soll es rund 300 Veranstaltungen in 95 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen geben.

Seit 14 Jahren steht Ende September für Jugendliche und junge Erwachsene in NRW die „Nachtfrequenz“ auf dem Programm. Auch in Wetter und Herdecke bekommen sie Gelegenheiten, sich auszuprobieren und sich zu präsentieren.

Amerikanischer Abend

Im städtischen Jugendzentrum in Wetter lautet das Motto „ The American way of life“. Wer von 18 bis 22 Uhr in die Kaiserstraße 118 (freier Eintritt) kommt, kann sich den Angaben zufolge künstlerisch bei einem Streetart-Workshops austoben und den Tag bei einem amerikanischen Abend ausklingen lassen. Zudem stehen bei entspannter Musik Casinospiele oder altbekannte Games bereit. Im Infotext heißt es noch: „Gestalte gemeinsam mit anderen kreative Momente und halte diese fotografisch fest. Genieße Snacks und alkoholfreie Cocktails. Und vor allem: Hab einfach eine gute Zeit.“ Der Fachdienst Jugend bittet um Anmeldungen per Mail (markus.goessling@stadt-wetter.de).

Nachwuchsmusiker im Jugendcafé

Im Jugendcafé FachWerk der Stadt Herdecke erleben Gäste „Junge Künstlerinnen und Künstler „on stage“. Einzelne Nachwuchsmusiker und Bands präsentieren ihr Können. Laut Ankündigung sticht Aris Valentino heraus, die sich bereits über Herdecke hinaus einen Bekanntheitsgrad erspielt habe. Lokalmatador IBO will ebenfalls sein Bestes geben. „Und natürlich könnt auch ihr selbst zum Mikro greifen. Unser DJ Der Klangmacher ist am Start und sorgt für die passende Mucke, damit wir gemeinsam feiern und Spaß haben können“, heißt es zu dem Abend (18 bis 22 Uhr, Eintritt frei) am Bachplatz 3–5.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter