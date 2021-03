Die Grünen-Fraktion stimmte ebenso wie die FDP geschlossen dafür, die Ratssitzung am 25. März stattfinden zu lassen.

Politik Streit über Ratssitzung in Wetter zu Corona-Zeiten

Wetter. FDP und Grüne bestehen auf eine Ratssitzung Ende März. Das stößt auf wenig Verständnis bei den anderen Fraktionen.

Am Dienstagabend geht es in die dritte Runde des Hauptausschusses. Inhalt der Sitzung werden erneut der Haushalt samt Haushaltssicherungskonzept, der Stellenplan und die Änderung der Hebesatzsatzung sein. Wenn die Diskussion in dieser Sitzung ein Ende finden, ist jedoch noch nicht alles beschlossen, denn: Trotz der Möglichkeit, aufgrund der epidemischen Lage die Ratssitzung am 25. März als personell kleineren Hauptausschuss tagen zu lassen, findet die nächste Sitzung des Rates als normale Ratssitzung statt. Auf der Tagesordnung stehen dann exakt erneut alle Punkte, über die bereits im dreiteiligen Hauptausschuss beraten wurden.

Die Verwaltung hatte Ende Februar eine Abstimmung mit folgendem Ergebnis in die Wege geleitet: Zwar stimmten alle Ratsmitglieder aus SPD und CDU sowie Bürgermeister Frank Hasenberg als Vorsitzender geschlossen für die Delegierung der Ratsentscheidungen an den Hauptausschuss und bildeten somit die Mehrheit, vereinten aber mit 25 Stimmen nicht die 2/3-Mehrheit, die für diese Abstimmung notwendig ist. 15, und damit die komplette Grüne-Fraktion sowie die FDP-Fraktion, stimmten gegen eine Delegierung auf den kleineren Hauptausschuss. Diese Gegenstimmen reichten aus, um das Vorhaben scheitern zu lassen. Von den insgesamt 43 Ratsmitgliedern haben sich drei nicht an der Abstimmung beteiligt.

Bisher nur eine Ratssitzung

Die Grünen begründen ihre Entscheidung, die Ratssitzung nicht auszusetzen wie folgt: „Wir haben als neuer Rat mit vielen neuen Mitgliedern bisher nur die konstituierende Ratssitzung abgehalten“, so Fraktionssprecherin Karen Haltaufderheide. „In der nun anstehenden Sitzung geht es um den Beschluss des Haushalts. Das Etatrecht der Ratsmitglieder ist ein hohes demokratisches Gut. Es geht um für die Bürger wichtige Entscheidungen. Deshalb haben wir uns in diesem Fall dafür ausgesprochen, die Ratssitzung stattfinden zu lassen“, erläutert sie. Die statt der Ausschusssitzungen abgehaltenen Videokonferenzen boten, laut Mitteilung der Grünen, keine Möglichkeit zur Antragstellung, und viele Fragen konnten von der Verwaltung nicht beantwortet werden. Dementsprechend seien zum Hauptausschuss noch viele Fragen offen gewesen.

Unterstützung erhalten die Grünen von der FDP. „Es existiert rein rechtlich keine Alternative zu Sitzungen im Angesicht der Teilnehmer. Die Gemeindeordnung legt fest, wie Sitzungen des Rates stattzufinden haben, z.B. öffentlich. Eine rein digitale Lösung ist daher bislang nicht möglich. Zur Vorbereitung des Hauptausschusses haben Gremiensitzungen zwar online stattgefunden, Anträge konnten dort aber keine gestellt werden“, so Fraktionsvorsitzender André Menninger. Demokratie lebe von offenen Debatten und reger Beteiligung. „Die 42 Mitglieder wurden durch die Bürger im letzten September in den Rat entsandt, damit ihre Interessen bestmöglich vertreten werden. Dies kann aber nur dann gelingen, wenn alle Mitglieder ihre Mandatsrechte auch wahren können“, führt er weiter aus.

Und in noch einer Sache sind sich Grüne und FDP einig: Gesundheitsschutz und Demokratie müssen sich nicht ausschließen. „Es wäre durchaus machbar, alle Teilnehmer vor einer Ratssitzung zu testen“, meint Menninger. Entsprechende Schnelltests könnten mittlerweile sogar beim Discounter erworben werden. Die Grünen äußern sich davon unabhängig ähnlich: „Um die Gefahr einer Infektions-Ausbreitung zu verhindern, haben wir den Bürgermeister gebeten zu ermöglichen, dass die Ratsmitglieder vor der Sitzung getestet werden“, erklärt Haltaufderheide.

In schlechtes Licht gerückt

Die CDU-Fraktion äußert sich auch in Bezug auf den Leserbrief in der gestrigen Ausgabe, dass sie angesichts der aktuellen Lage eine Ratssitzung mit den erwähnten Teilnehmerzahlen nicht gewünscht habe. „Die Wahrnehmung demokratischer Rechten und Pflichten ist sicherlich ein schützenswertes demokratisches Gut. Noch höher wiegt nach unserer Ansicht der Erhalt der persönlichen Gesundheit. Beim Betreten dieser Räumlichkeit mögen wir ja alle, gerne auch mit Schnelltest belegt, noch gesund sein. Ob wir es nach dieser Sitzung auch noch sind, bleibt im Ergebnis offen“, so Peter Pierskalla. „Wir fordern unsere Mitbürger seit Monaten auf, persönliche Kontakte auf das zwingend Notwendigste zu beschränken. Im lokalen Einzelhandlung sind aktuell zehn bis 20 Quadratmeter pro Kunde erlaubt. Aber politisch halten es die Fraktionen von Bündnis 90/Grünen und der FDP für absolut normal, mit 50 Personen auf 300 Quadratmetern zu tagen. Das kann ich unserer Bevölkerung gegenüber weder vertreten noch erklären“, meint Pierskalla.

Ähnlich äußert sich auch SPD-Stadtverbandsvorsitzende Kirsten Stich: „FDP und Grüne nehmen sich zu wichtig. Dadurch werden alle Kommunalpolitiker in ein schlechtes Licht gerückt. Alle Bürger müssen sich einschränken. Sie können beispielsweise bei Gottesdiensten nicht mal eben einen Schnelltest machen und dann in die Kirchenbänke strömen“, erläutert Stich. In Bezug auf die von den Grünen zur Diskussion gestellten Schnelltests sagt sie: „Das Problem hat jetzt die Verwaltung. Sie müsste das jetzt noch schnell organisieren. Aber wer soll die Testungen dann überprüfen“, fragt Stich. Zudem bliebe die Frage nach dem zeitlichen Ablauf offen: „Sollen wir uns dann schon um 14 Uhr im Stadtsaal einfinden, um uns alle nacheinander testen zu lassen und auf das Ergebnis zu warten?“

Die Bürger für Wetter hatten sich ebenfalls gegen die Ratssitzung ausgesprochen. „Man kann den Bürgern nicht vermitteln, warum im Rat 42 Leute zusammenkommen sollen, wenn die Entscheidungen auch im Hauptausschuss gefällt werden könnten“, sagt deren Fraktionschef Gerd Michaelis. In Bezug auf die Schnelltests meint er: „Natürlich würde ich mich testen lassen, aber die Alternative, die Ratssitzung ausfallen zu lassen, fände ich besser.“