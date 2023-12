Stromausfall in der Freiheit zieht große Probleme nach sich

Wetter Seit Samstag sind einige Haushalte in der Freiheit in Wetter ohne Strom. Die AVU sucht weiterhin nach dem Fehler. Netz vorläufig in Betrieb.

Seit Samstagmorgen um 7.30 Uhr sind einige Haushalte in der Freiheit in Wetter immer wieder ohne Strom. Auch die Heizungen funktionieren daher nicht durchgängig. Die Pizzeria hatte ihren Laden durch den Stromausfall geschlossen.

Zwei Teilnetzwerke gebildet

Die AVU als Netzbetreiber hat am Samstag bereits versucht, den Fehler zu lokalisieren. „Es wurden, nachdem der Fehler nicht einfach zu lokalisieren war, aus dem Netz zwei Teilnetze gebildet“, erläutert Jürgen Bermes, Sprecher der AVU.

Probleme nicht gänzlich behoben

Der erste Teil der Freiheit habe demnach am Samstag um 18.30 Uhr wieder Strom gehabt. „Das zweite Teilnetz wurde um 4.30 Uhr am Sonntag wieder zugeschaltet“, so Bermes. Doch damit sind die Probleme nicht behoben. Der Strom war zwar zum größten Teil wieder da. An einigen Stellen funktionierten dann aber weder Internet noch Fernsehen.

Weitere Fehler ermittelt

Die AVU ist weiterhin damit beschäftigt, die Fehler im Netz zu suchen. Dabei „wurden weitere Kabelfehler ermittelt. Die Wiederinbetriebnahme erfolgte deshalb nur provisorisch. Es werden in den nächsten Tagen weitere Kabelabschnitte erneuert“, heißt es von Seiten des Unternehmens.

