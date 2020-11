Ein spannendes Verfahren mit vielen fachlichen Facetten: Fünf Richter, sechs Verfahrens-Beteiligte und zwölf Zuhörer widmeten sich am Dienstagvormittag im großen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig der Frage, ob die 380-Kilovolt-Stromtrasse von Dortmund über Herdecke nach Hagen rechtmäßig ist oder ob Netzbetreiber Amprion wegen der Klage von zwei Bürgern den Weiterbau neuer Masten durch das hiesige Gebiet stoppen muss.

Bei diesem finalen Schlagabtausch, der rund drei Stunden dauerte, ließ die Vorsitzende Richterin Kerstin Schipper vor allem zwei Protagonisten zu Wort kommen. Während einerseits Werner Isermann als Verfahrensleiter der zuständigen Bezirksregierung Arnsberg seinen Beschluss von Juli 2018 verteidigte und den genehmigten Bau der neuen Höchstspannungsfreileitung weiterhin als richtig ansieht, widersprach ihm mehrfach Philipp Heinz. Der Rechtsanwalt, der die Kläger aus Herdecke überzeugend vertrat und in Gutachter Prof. Dr. Lorenz Jarass einen fachlichen Beistand an seiner Seite hatte, führte mehrfach aus, warum er an der Entscheidung der Behörde Zweifel habe.

Im Zuschauerraum verfolgten sowohl Vertreter des Netzbetreibers Amprion (dessen Anwalt Dr. Mathias Elspaß ergriff ebenfalls immer wieder das Wort) wie auch Lars Strodmeyer und Wolfgang Heuer von der Prozessgemeinschaft „Herdecke unter Strom“ die abwechslungsreiche Anhörung. Auch Dr. Lars Heismann als Rechtsdezernent der Stadtverwaltung und Christina Kramer vom BUND Herdecke hörten zu, wie das Bundesverwaltungsgericht das Verfahren in drei Themen-Blöcke einteilte.

Zu Beginn der mündlichen Verhandlung in dem großen und vor allem beeindrucken Sitzungssaal führte ein Vertreter des zuständigen Senats in die Thematik ein. Zwei betroffene Bürger aus Herdecke und Witten-Rüdinghausen hatten wegen Beeinträchtigungen auf ihren Grundstücken angesichts des Trassenbaus zwischen den Umspannanlagen Dortmund-Kruckel und Hagen-Garenfeld gegen den erfolgten Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung geklagt. Die Vorsitzende Richterin erläuterte dann, dass in Anbetracht vieler Schriftstücke, die im Vorfeld hin und her geschickt worden seien, manche Aspekte an diesem Dienstagvormittag außen vor bleiben könnten. Beispielsweise die Frage, inwieweit die neuen Leitungen Immissions-Grenzwerte gefährden oder diese unbedenklich seien. Dazu gebe es laut Kerstin Schipper ebenso eindeutige Rechtsprechungen wie zur Möglichkeit, Erdkabel als Ersatz für Hochspannungsmasten zu nutzen: Das sei nur für Pilotvorhaben vorgesehen, der Raum Herdecke gehöre nicht dazu.

Drei große Themen-Blöcke

Nach einer Viertelstunde begann dann der Schlagabtausch vor allem zwischen Kläger-Anwalt Heinz und Isermann von der Bezirksregierung. Und zwar widmeten sich die Verfahrens-Beteiligten dann den Themen Mastbauweise, Alternativtrasse entlang der Autobahnen A45 und A1 sowie der Leitungs-Anbindung des Pumpspeicherkraftwerks Herdecke am Hengsteysee (entweder nach Dortmund-Kruckel oder quasi nebenan nach Hagen-Garenfeld). Bis kurz vor 13 Uhr flogen Argumente hin und her. Das mündliche Verfahren endete mit neun Beweisanträgen des Berliner Rechtsanwalts: Philipp Heinz forderte darin einerseits verschiedene Gutachten von Sachverständigen ein, um strittige Zusammenhänge überzeugender als bisher klären zu lassen. Andererseits richtete der renommierte Jurist aus Berlin zweimal ein Gesuch an die Richter, sich vor Ort in Herdecke ein Bild von der Situation zu verschaffen.

Während sich die fünf Richter Notizen machten und keine Tendenzen hinsichtlich der Überzeugungskraft der Wortführer erkennen ließen, verließen die beiden Seiten nach dem Ende der Anhörung weitgehend zufrieden den Saal. Sowohl die Behörde und Amprion-Vertreter als auch die Kläger-Seite konnte ihre Standpunkte deutlich machen. Zuvor hatte die Vorsitzende Richterin Schipper eine Entscheidung für diesen Donnerstag angekündigt: Dann werde das Bundesverwaltungsgericht entweder ein Urteil sprechen oder sich dem Sachverhalt über weitere Gutachten weiter nähern.