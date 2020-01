Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Studenten begutachten Herdecker Innenstadt

Herdecke/Wetter. Treppen vor den Geschäften und Kopfsteinpflaster sind einige Punkte, die die Studenten der Universität Dortmund bei ihrer Begehung (2019) in Herdecke feststellten. Konkrete Schwachstellen und Handlungsbedarfe aus dem Projekt der Studierenden zu benennen sei zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch zu früh – so Pressesprecher Dennis Osberg. „Wir warten auf die detaillierteren, schriftlichen Ausführungen. Mit den Ergebnissen gibt es dann einen gemeinsamen Diskurs in der „Kommission für die Belange von Menschen mit Behinderung und Inklusion“. Dennoch: „Bei jeder Straßenbaumaßnahme werden die Aspekte der Barrierefreiheit konsequent berücksichtigt. So sind beispielsweise die untere Hauptstraße oder auch die Mühlenstraße von den Studenten im Rahmen der Begehungen sehr positiv bewertet worden. [...] Im kommenden Jahr wird die Berliner Straße saniert, so dass es auch dort zu einer Verbesserung für mobilitätseingeschränkte oder sehbehinderte Menschen kommen wird.“

In Wetter wurde vor einigen Jahren der Aktionsplan Menschengerechte Stadt Wetter ins Leben gerufen. „Wir haben bereits viel erreicht. Einige der im Aktionsplan formulierten Ziele wurden erfolgreich realisiert. Beispiele sind Auszeichnungen für barrierefreie Geschäfte, Infobroschüren über barrierefreie Arztpraxen, Kirchengemeinden, Parkplätze und Toiletten im Stadtgebiet. Dazu kommen inklusive Veranstaltungen“, sagt Pressesprecher Jens Holsteg. Doch: „Ein wichtiger Baustein ist die Mitsprache von Menschen mit Behinderungen. [...] Das gilt aktuell für Projekte wie die Neugestaltung des Stadtsaalumfeldes, den Umbau von Bus-Stopps zu barrierefreien Haltestellen, und den Sportstättenleitplan.“