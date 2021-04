Studies der Uni Witten/Herdecke helfen Schülern

Leere Klassenzimmer wie dieses sind in der Pandemie keine Seltenheit. Doch nicht alle Schüler können aus der Distanz den Anschluss halten. Genau jenen wollen die Studierenden der Uni Witten/Herdecke helfen.

Herdecke/Witten. Mit dem Verein „Corona School“ wollen Studierende Schülern helfen, denen die Pandemie beim Lernen Probleme bereitet. Und das geht so.

Ob Schulschließungen, unzureichende technische Ausstattung beim Fernunterricht oder mangelnde Betreuungsmöglichkeiten durch Lehrkräfte – aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Schülerinnen und Schüler weit von einer optimalen Lernsituation entfernt. Mit Hilfe des „Corona School e.V.“ finden Schülerinnen und Schüler mit Studierenden zusammen – auch Studierende der Uni Witten/Herdecke sind aktiv. Diese von Studierenden gegründete Corona School unterstützt in dieser schwierigen Lage ehrenamtlich und bietet in allen Fächern online Lernunterstützung für bildungsbenachteiligte Kinder an.

Über die Online-Plattform der Corona School wählen auf der einen Seite die Schülerinnen und Schüler die Fächer aus, in denen sie Unterstützungsbedarf benötigen, und auf der anderen Seite geben Studierende Fächer an, in denen sie Nachhilfe geben möchten.

Individuelle Absprachen

Basierend auf diesen Angaben werden die Lernpartnerinnen und -partner zugeteilt – Faktoren wie Geschlecht, Schulform, Jahrgangsstufe, Leistungsniveau oder Bundesland spielen keine Rolle. Wie genau die Nachhilfe stattfinden soll, klären beide Parteien individuell. Grundsätzlich sind Studierende aller Fachrichtungen willkommen. Weil nicht alle Studierenden angehende Pädagogen sind, bietet die Corona School ein umfassendes Unterstützungsangebot.

Lokale Vernetzung

An der Universität Witten/Herdecke (UW/H) machen etwa Henrike Jehn (4. Semester Humanmedizin) und Ole Kistenmacher (4. Semester Management) mit und sind als Campus Vertreter und Vertreterinnen für die Corona School aktiv. „Unsere Hauptaufgaben sind es, Studierende für die Corona School zu gewinnen, sie lokal zu vernetzen und als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung zu stehen“, so Henrike Jehn. „Unser Fokus liegt hier natürlich auf Witten, aber letztendlich ist es ein bundesweites Programm.“

Die engagierten Studierenden freuen sich über weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Wer Nachhilfe bekommen oder geben möchte, kann sich ganz einfach auf www.corona-school.de registrieren.