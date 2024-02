Blaulicht Sturm richtet viel Schaden in Herdecke an

Herdecke Der Sturm hat in Herdecke für viele Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Insbesondere am Weg zu Poethen ging viel kaputt.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war bei mehreren Sturmeinsätzen im Einsatz. Insgesamt mussten die Kräfte zu fünf Einsätzen schon früh in der Nacht ausrücken.

Drei Nadelbäume umgefallen

Los ging es Dienstag gegen 17.40 Uhr in der Straße „Am Piepensack, Ecke Am Langenkamp“. Hier waren drei Nadelbäume über die Straße „Am Langenkamp“ gefallen. Diese wurden mit einer Motorsäge entfernt. Acht Einsatzkräfte waren vor Ort.

Drei Nadelbäume sind über die Straße am Langenkamp gekippt. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Baum auf parkendes Auto gestürzt

In der Nacht wurden die ehrenamtlichen Kräfte um 4.41 Uhr in die Straße Weg zum Poethen alarmiert. Hier war ein Baum auf ein parkendes Fahrzeug gestürzt und hatte die Heckscheibe beschädigt. Der Wind scheint in diesem Bereich ordentlich zugeschlagen haben: Weitere Trümmerteile wie Kaminabdeckungen und Ziegel von umliegende Gebäuden befanden sich ebenfalls auf der Straße. Der Baum wurde behutsam zurückgeschnitten. Das Fahrzeug wurde im Bereich der Heckscheibe mit Folie abgedeckt. Die Fahrzeughalterin war nicht erreichbar und konnte nicht aus dem Bett geklingelt werden. Andere Bürger berichteten über Schäden am und vorm Haus. Dies waren jedoch keine Gefahrenlagen für die Feuerwehr.

Die Feuerwehr arbeitet mit der Motorsäge. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Wetterstraße unter Wasser

Weiter ging es um 7.37 Uhr auf der Wetterstraße. Dort stand die Straße unter Wasser. Die Feuerwehr zog einen Gully.

Seilwinde im Einsatz

Gegen 8.45 Uhr wurden mehrere Gefahrenbäume in der Straße „In den Höfen“ zusammen mit der TBH beseitigt. Teilweise hatten sich massive Äste in anderen Bäumen verfangen. Hierzu wurde über die Drehleiter eine Seilwinde an dem Baum befestigt und anschließend gefällt. Die TBH unterstützte personell und mit einem Räumgerät.

Viel Aufräumarbeit nach dem Sturm. Foto: Feuerwehr Herdecke / WP

Ast entfernt

Ein weiterer Gefahrenbaum wurde um 9.11 Uhr aus der Straße „Am Berge“ gemeldet. Hier wurde ein Gefahrenast vorgefunden, der mit einem Einreißhaken entfernt wurde.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter