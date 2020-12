Süßer Dank für Pflegekräfte des Herdecker Krankenhauses

Wetter Ein süßes Dankeschön gab es nun vom heimischen Rotary-Club für die Pflegkräfte des Gemeinschaftskrankenhauses.



Wetter/Herdecke. Süßer Dank in schwerer Zeit: 60 Weihnachtsstollen überreichten jetzt Claudia Büchel, Präsidentin des heimischen Rotary Clubs Wetter-Herdecke/Ruhrtal, und Pia Stellmacher, Leiterin des Gemeindienstes, an die Pflegekräfte des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke. „Mitglieder unseres Clubs haben gespendet, und wir möchten uns auf diesem Weg bei dem Pflegeteam für seinen unermüdlichen Einsatz in dieser schwierigen Zeit bedanken", so Claudia Büchel bei der Übergabe der Stollen. Pflegedirektorin Martina Degener nahm dankend mit ihren Kolleginnen die duftenden Quark-, Nuss-, Butter-, Mohn und Amarenastollen entgegen.