Die anhaltenden Corona-Beschränkungen zehren an den Nerven. Mit steigenden Infektionszahlen nimmt für viele Menschen auch die private Isolation zu. Persönliche Begegnungen werden seltener und immer distanzierter, Kommunikation findet zunehmend ohne Augenkontakt statt. Ein Alltag, in dem auch die Kirchen besonders gefordert sind. Verena Schmidt, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises, blickt im Interview auf die Herausforderungen in der täglichen Arbeit:

Inwiefern hat die Corona-Pandemie Ihr eigenes Ich und Ihre Perspektive auf den Alltag bislang verändert?

Auf einen herzlichen Händedruck oder eine Umarmung – auch im privaten Bereich – konnte ich zu Beginn der Pandemie nur schwer verzichten. Ich bin jemand, der Menschen gerne persönlich begegnet und Gespräche von Angesicht zu Angesicht führt. Im Grunde braucht nicht nur der seelsorgliche Bereich meiner Arbeit Nähe. Inzwischen ist es aber längst so, dass ich es als wichtige, solidarische und damit selbstverständliche Veränderung des täglichen Handelns betrachte, Abstand zu halten. Ebenso wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Mich irritiert die Ignoranz mancher Menschen beim Befolgen solch einfacher Regeln zutiefst. Was mich gedanklich umtreibt ist, dass es auch jetzt wieder Menschen gibt, die von der Pandemie am stärksten betroffen sind, aber am wenigsten wahrgenommen werden. Die Corona-Krise ist eine Art Brandbeschleuniger, die zum Beispiel den Hunger weltweit verschärft.

Pfarrerin mit Schalker wurzeln Superintendentin Verena Schmidt wurde vor 56 Jahren in Gelsenkirchen geboren, ist dort auch aufgewachsen und hat an einem Schalker Gymnasium ihr Abitur gemacht. Ihr anschließendes Studium führte sie nach Bochum, Wuppertal und Münster, während sie ihr Vikariat im Gruppenpfarramt (Team aus Pfarrern, Psychologin und Pädagogin) in Wulfen-Barkenberg (Kirchenkreis Gladbeck-Bottrop-Dorsten) absolvierte. Von 1998 bis 2013 agierte die verheiratete Pfarrerin in der Evangelischen Christuskirchengemeinde in Hagen-Eilpe, bevor sie letztlich vor sechs Jahren zur Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises in Hagen gewählt wurde.

Was macht die anhaltende Hab-Acht-Lage mit den Menschen und wie verändert sie die Rolle der Kirche?

Die Menschen müssen ihr Handeln und ihre kurzfristige Planung immer wieder modifizieren. Manche verunsichert das sehr; und es kostet sie sehr viel Kraft, damit umzugehen. Darüber sprechen die Menschen mit uns – und die Rolle als Zuhörerin und Ratgeberin ist ja auch eine originäre der Kirche. Bei anderen Menschen wachsen aus dieser Situation eine ungeahnte Kreativität und der Wille, nicht anzuhalten, sondern auf anderen Wegen weiterzulaufen. Wir als Kirche mussten natürlich das, was uns zu einem großen Teil auch ausmacht – die Gottesdienste – zuerst absagen und dann extrem verändern. Aber wir haben schnell Formate entwickelt, um weiterhin für die Menschen da zu sein. Vieles ist online gelaufen. Und zwar so gut, dass wir etliches davon auch in Zukunft beibehalten werden.

Kirchen- und Glaubensarbeit lebt aber doch von der Nähe der Gemeinschaft. Sorgt Corona für eine weitere Abkehr von der Kirche und wie steuern Sie dagegen?

Bisher erleben wir eher das Gegenteil. Von Beginn der Pandemie an haben sich die Menschen in unseren Kirchengemeinden mit allem gebotenen Abstand zusammengetan, um die Gemeinschaft lebendig zu halten und anderen auch zu helfen: Masken wurden genäht und verteilt, Einkaufshilfen organisiert, Osterbriefe an jene verteilt, die das Haus nicht verlassen wollten oder konnten, technisches Equipment und Know-how zur Verfügung gestellt usw.. Viele Familien, aber auch ältere Leute geben uns noch immer gute Rückmeldungen zu unseren digitalen Formaten. Und: Als Seelsorgerinnen und Seelsorger sind wir umso mehr aktiv. Das findet natürlich nicht in der Öffentlichkeit statt.

Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement der Politik? Wie erleben Sie die permanente Kakophonie an Einschränkungen und sich stetig ändernden Regelwerken?

Grundsätzlich denke ich, dass die politischen Entscheidungsträger in Deutschland sehr gute Arbeit leisten. Natürlich gab es auch Momente, in denen ich den Kopf geschüttelt habe. Zum Beispiel als es täglich, fast stündlich, neue Nachrichten und Verlautbarungen aus Düsseldorf gab. Da kamen wir oft nicht hinterher. Wenn ich aber bedenke, dass auch auf dieser Ebene alles, was passiert, neu ist und sich jede Strategie in der Praxis bewähren muss, dann bin ich sehr dankbar für die Menschen, die versuchen, die besten Wege für uns alle zu finden. Und genau das tun wir auch. Auch bei uns gibt es die großen Bedenkenträger und diejenigen, die mutig vorangehen. Sozusagen zwischen den Virologen Drosten und Streeck. Nichtsdestotrotz steht bei uns die Verantwortung für die schwachen Mitglieder der Gesellschaft absolut im Vordergrund. Sicher kommen wir alle mal in Situationen, in denen einem das Regelwerk einen Strich durch die eigene Rechnung macht. Dann wird eben neu gedacht.

Mit Schwäche für Erdnussflips Schalke oder BVB?

In Gelsenkirchen-Schalke bin ich geboren und aufgewachsen. Also: S04 – eine Liebe, die bleibt! In guten wie in schlechten Zeiten . . .



Bei den Menschen oder im Homeoffice?

Mit gebührendem Abstand gerne bei den Menschen!



Deftig deutsch oder vegetarisch korrekter Genuss?

Bei Kinderschokolade und Erdnussflips werde ich schwach. Ansonsten fast alles, was mein Mann kocht.

Was macht Corona mit einer Stadtgesellschaft in Hagen, die ja ohnehin nicht von Positivschlagzeilen verwöhnt ist, wenn wir auch beim Thema Corona jetzt wieder in den Negativ-Schlagzeilen ganz vorne stehen?

Inzwischen gibt es ja sehr viele Städte in NRW, in denen die Zahlen in die Höhe gehen. Freunde aus Herne berichteten mit einem Lachen, endlich seien sie mal ganz weit vorne. Nach Berlin an zweiter Stelle im Corona-Ranking. Zumindest letzte Woche. Also: Hagen hat keine herausgehobene Stellung. Entscheidend ist doch, wie wir alle jetzt reagieren. Unsere Stadtgesellschaft kann sich in so einer Situation auch beweisen. Das ist meine Hoffnung. Und ich sehe und erlebe sehr viele Menschen in unserer Stadt, die sich an die gebotenen Regeln halten. Auch das ist erwähnenswert. Übrigens finde ich diese Zeit für junge Menschen besonders schwer. Wenn ich an meine Jugend denke: Disco im Gemeindehaus mit 200 Leuten. Und endlich kam die heiß ersehnte Blues-Phase mit „I am Sailing“ von Rod Stewart, „I’m not in love“ von 10CC oder „Nights in white satin“ von den Moody Blues. Heute undenkbar.

Einige Menschen interpretieren die Pandemie als ein göttliches Signal oder einen Hilferuf der Schöpfung an die Weltbevölkerung, in ihrem Streben nach Mehr endlich innezuhalten und umzudenken. Eine Modethese in Fridays-for-Future-Zeiten oder doch ein Teil der Wahrheit?

Wenn wir alle langfristig aus dieser Situation etwas ableiten, was Auswirkungen auf unseren Konsum, unsere Mobilität und den Umgang mit unserem Planeten hat, dann würden wir damit auf den Hilferuf der Schöpfung reagieren, der sich aber doch längst in ganz vielem zeigt. Egoismus und Gleichgültigkeit haben uns schon lange auf den falschen Weg geführt. Die Pandemie ist für mich Anlass, darüber nachzudenken, wie wir Menschen verantwortlich leben könnten, so dass auch nachfolgende Generationen eine fruchtbare und lebenswerte Erde vorfinden. Wenn wir so weitermachen, steht nicht nur viel, es steht das Leben selbst auf dem Spiel. In der Dankbarkeit für die Schönheit der Schöpfung und für die Güte des Schöpfers gründet meine Hoffnung, dass wir – mehrheitlich – in der Lage sind, die Folgewirkung unserer Schöpfungsvergessenheit und der Ausnutzung unserer Erde so zu begrenzen, dass künftige Generationen leben können.

Gerade in der jetzt beginnenden dunklen Jahreszeit suchen Menschen die Geselligkeit und das engere Miteinander, was Corona ja zunehmend verhindert. Wie kann Kirche da helfen?

Wenn Sie danach fragen, ob wir ein Mittel gegen Einsamkeit haben, dann gilt in dieser Zeit das gleiche, was auch sonst unser Thema ist: wir sind da für Menschen, die alleine sind und Hilfe brauchen. Wir leisten seelsorgliche Arbeit, indem wir Menschen mit Abstand besuchen oder ihnen zum Beispiel am Telefon zuhören. Oder Andachten aufnehmen, die übers Telefon abgerufen werden können, für diejenigen, die keinen Internetzugang haben. Übrigens leistet dabei auch die Telefonseelsorge, die ja eine ökumenische Einrichtung unserer Kirchen ist, eine großartige Arbeit. Den geselligen Abend mit Freunden im Restaurant können wir nicht ersetzen. Aber das kann auch nicht unsere Aufgabe sein.

Welche Antworten bereiten Sie für die Weihnachtsgottesdienste vor, die ja in gewohnter Form kaum stattfinden werden?

Da komme ich noch einmal auf die Kreativität und den Willen der Menschen zurück, die für Kirche im Einsatz sind. Unsere Kirchengemeinden arbeiten bereits mit Hochdruck daran, für die Weihnachtszeit umsetzbare Angebote zu planen. Es wird viel Neues dabei sein – für Familien, für ältere Menschen, aber auch Altbewährtes wird stattfinden. Mit Hygiene- und Schutzkonzepten kennen wir uns jetzt sehr gut aus. Als Kirchenkreis wollen wir dafür sorgen, dass uns die Menschen dabei auch über die Kirchengemeinden hinaus wahrnehmen und sich verstanden wissen