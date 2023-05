Tag der Architektur: Herdecker Quartier Ruhrkristall öffnet

Das Bauprojekt Ruhrkristall an der Mühlenstraße: Bauherr Mirko Gehrmann (Elektrofachgroßhändler aus Hagen) hat sich 2019 über fertig gestellte Mietwohnungen und Gewerbeeinheiten in Herdecke gefreut.

Herdecke. An den zwei Aktionstagen am 17. und 18. Juni können Interessierte auch ein architektonisch hervorstechendes Objekt an der Mühlenstraße besuchen.

Architekturfreunde können sich auch in diesem Jahr wieder von neuer und erneuerter Architektur inspirieren lassen: 145 Bauprojekte – neue Wohnhäuser, Quartiere, Privatgärten und Parks – in 86 Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen stehen am 17. und 18. Juni beim Tag der Architektur für Besucherinnen und Besucher offen, darunter auch das „Ruhrkristall“ in Herdecke.

„Angesichts der großen Herausforderungen der notwendigen Bauwende hin zu einem klimaverträglichen Bauen, vor der wir alle stehen, bietet der Tag der Architektur eine attraktive Gelegenheit, mit Architektinnen und Architekten ins Gespräch zu kommen und am gebauten Objekt über aktuelle Fragestellungen zu diskutieren“, sagt Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW. Der Tag der Architektur ermögliche einen vielfältigen Überblick über das Planen und Bauen in unserem Bundesland.

Abrundung vom Quartier Ruhraue

In Herdecke sind an der Mühlenstraße 12-14 zwei recht neue Wohn- und Geschäftshäuser jeweils 14 bis 16 Uhr zu besichtigen, die den Platz des Quartiers Ruhraue im Norden einrahmen. Entwurfsverfasserin ist die heimische Architektin Jutta Gentgen mit ihrem Büroteam.

Die Gebäude mit 14 Wohn- und vier Gewerbeeinheiten liegen in geschichtsträchtiger Lage auf dem Grundstück der früheren Stoffdruckerei Habig. „Mit klarer Formensprache und hohem energetischen Standard setzen die Zwillingshäuser architektonisch neue Akzente und bieten urbanes Wohnen zwischen der schönen Altstadt und den grünen Ruhrauen“, heißt es.

