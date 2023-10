Tastenfestival Herdecke: Musik von Pavarotti oder Elton John

Die drei Sänger Johannes Groß, Oscar Marin und Ricardo Marinello ehren den Jahrhundert-Tenor Luciano Pavarotti. Begleitet werden sie beim Konzert in Herdecke von Claudia Hirschfeld.

Herdecke. Das zwölfte Tastenfestival bot viele Konzerte mit Keyboard, Digitalpiano, Orgel und Synthesizer. Der Herdecker Ruhrfestsaal war teils ausverkauft

Der Ruhrfestsaal in Herdecke ist bereits zum zwölften Mal Austragungsort für das Tastenfestival gewesen. Laut Veranstalter handelt es sich um Deutschlands größtes Festival speziell für elektronische Instrumente wie Keyboard, Digitalpiano, Orgel und Synthesizer.

Das musikalische Programm aus Konzerten, Matineen und Abendveranstaltungen überspannte eine große Bandbreite, wie die Organisatoren nun mitteilten, und zeigte in beeindruckender Weise die musikalische Flexibilität sowohl dieser Instrumente als auch ihrer Protagonisten. Einen ersten Höhepunkt erlebten die zahlreichen Besucher bereits am Eröffnungsabend, bei dem auch fünf glückliche Ticket-Gewinner aus der Losaktion der Lokalredaktion mit ihren Partnern teilnehmen durften. Die erste Konzerthälfte gehörte dem Trio Neuzeit, bestehend aus Andreas Hirschmann (Orgel), Martell Beigang (Schlagzeug) und Thomas Falke (Kontrabass). Dass alle drei routinierte Profis unter anderem der Kölner Musikszene sind, offenbarte sich bereits nach den ersten Tönen.

Klassiker der klassischen Musik

Die Gruppe Neuzeit geht einen Weg, der sich deutlich von anderen Orgeltrios unterscheidet, bei denen meist der Jazz im Mittelpunkt steht. In Herdecke gab es viele bekannte und populäre Klassik-„Hits“, die die drei Musiker in sehr ungewöhnliche, aber umso interessantere und hörenswerte Arrangements verpackten. Da wurden dann Griegs „Morgenstimmung“, Tschaikowskys „Schwanensee“ oder auch die gute alte „Barcarole“ von Jacques Offenbach dank vieler harmonischer, rhythmischer Wendungen, und neuer Klangfarben zu einem neuen musikalischen Erlebnis, heißt es in der Rückschau.

Ein weiterer Auftritt: Der Organist und Produzent Robert Bartha lebt und arbeitet auf der Sonneninsel Mallorca. Für einen Abend kam er eigens nach Herdecke, um an seiner großen und ultramodernen Konzertorgel die zweite Hälfte dieses Konzertabends zu bestreiten. Das Programm bot einen deutlichen Kontrast zu den „Klassikern“ bei Neuzeit. Zeitgemäße Titel aus Rock und Pop gaben sich die Hand mit epischer Filmmusik wie zum Beispiel dem Thema aus dem Science-Fiction Blockbuster „Interstellar“, komponiert von der deutschen Hollywood-Musiklegende Hans Zimmer. Oft war zudem Pop-Ikone Elton John in der Titelauswahl von Barthas Konzert vertreten.

Ein Star an der Orgel

Claudia Hirschfeld gehört aktuell weltweit zu den bekanntesten und gefragtesten Künstlern an der Orgel. „Mit ihrem faszinierenden Instrument ersetzte sie beim konzertanten Finale des diesjährigen Tastenfestivals mühelos ein ganzes Orchester und begleitet gleich drei große Tenöre“, so der Veranstalter.

Mit dem Programm „Luciano“ ehrten noch drei großen Stimmen den Jahrhundert-Tenor Luciano Pavarotti. Johannes Groß aus Dortmund ist einer dieser Sänger. Oscar Marin aus Spanien erhielt seine Ausbildung bei keiner geringeren als Weltstar Montserrat Caballé. Und Ricardo Marinello verfolgt seit seinem Sieg bei der ersten „Supertalent“-Staffel ebenfalls eine steile Karriere. Viele der Arien und Lieder, mit denen ihr großes Vorbild Pavarotti die Welt verzaubert hat, waren beim Konzertnachmittag in dem mit über 300 Gästen ausverkauften Saal im Hotel Zweibrücker Hof zu hören. Die Stimmen des Trios erfüllten den Raum auch ohne Mikrofon und Verstärker mühelos, die Begleitung durch Claudia Hirschfeld erzeugte eine Illusion eines großen Sinfonie-Orchesters.

Freunde des Tastenfestivals können sich schon auf das nächste Jahr freuen. Laut Veranstalter wird es vom 3. bis 6. Oktober 2024 die nächste Auflage in Herdecke geben.

