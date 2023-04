TBH-Zukunft „vereinfacht“: Grüne kritisieren Bürgerbegehren

Herdecke. Der Bürgerentscheid naht, die Grünen kritisieren die Initiatoren des Bürgerbegehrens zu den Technischen Betrieben Herdecke wegen Beeinflussung.

Kritik an den Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen eine Teilprivatisierung der Technischen Betriebe Herdecke haben die örtlichen Grünen geäußert. In einer Stellungnahme werfen sie ihnen unter anderem Vereinfachungen in der Debatte vor. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens hätten eine schwierige politische Entscheidung auf eine einfache Formel reduziert: „Hände weg von den TBH!“

So habe verhindert werden sollen, dass weiter über die Chancen eines Modells nachgedacht wird, das allerdings für alle Beteiligten erheblich Vorteile haben könne: für die zukunftssichere Entwicklung der Technischen Betriebe Herdecke ebenso wie für die finanzielle Stützung des Haushaltes der Stadt Herdecke.

Stabile Gebühren und weiter im Tarif

Die Grünen schreiben in ihrer Stellungnahme: „Deshalb haben wir gemeinsam mit CDU und FDP (bis vor kurzem auch mit der SPD!) von vornherein über Bedingungen gesprochen, unter denen ein solches Modell ermöglicht werden kann. Dazu gehören als feste Bestandteile: die Gewährleistung stabiler Gebühren für die Herdecker Bürgerinnen und Bürger sowie auch, dass sämtliche Mitarbeiter unverändert bei der Stadt Herdecke (im TVöD) angestellt bleiben.“ Das sei den Initiatoren des Bürgerbegehrens bekannt, da es im Rat so besprochen und auch in dieser Zeitung berichtet wurde.

Die Herdecker Grünen begrüßen Beteiligungsformate wie ein Bürgerbegehren. Elementar sei es dabei aber, mit richtigen Informationen zu arbeiten und eine Freiwilligkeit der Meinung zu garantieren: „Leider wurden beide Faktoren der Initiatoren und von den Stimmensammlern nicht konsequent eingehalten. Wie uns berichtet wurde, sind Bürgerinnen und Bürger moralisch in die Zange genommen worden und wurden mit den Worten zur Unterschrift gedrängt, sie könnten so die Entlassung von Mitarbeitern der TBH und höhere Gebühren verhindern“, so die Grünen.

