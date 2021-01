"Tempo 30 wird nicht beachtet"

Wetter Auf Gefahren auf der Osterfeldstraße hat Leser Michael Seiffert aufmerksam gemacht. Tempo 30 werde nicht ausreichend kontrolliert.

"Seit längerer Zeit beobachte ich das Verkehrsaufkommen und die gefahrenen Geschwindigkeiten in unserer Straße", schreibt der Anwohner in einem Leserbrief. Und weiter: "Die Osterfeldstraße in Wetter hat seit längerem schon eine Tempo-30-Zone, nicht wegen des tödlichen Unfalls vor einiger Zeit am Penny-Markt, sondern wegen der Tagespflege. Ich beobachte aber immer wieder, dass hier viel zu schnell gefahren wird. Ich habe das dem Ordnungsamt damals mitgeteilt, daraufhin wurden auch Verkehrsaufzeichnungen (die Kästen an den Straßenlaternen) vorgenommen. Die ersten Auswertungen vom Ordnungsamt sagten, dass hier überwiegend zu schnell gefahren wird.

Abgewiegelt

Die zuständige Polizeibehörde im EN-Kreis wiegelte ab, es wird nicht zu schnell gefahren. Eine erneute Anfrage an die zuständige Polizeibehörde vom 19. Dezember 2020 ist bis jetzt ohne Beantwortung. Ich stelle nun immer noch fest, gerade während der Feiertage, am frühen Morgen in der Woche und am Wochenende ab Freitagnachmittag bis in den späten Abend, dass sich die meisten Leuten nicht um die 30er-Zone scheren. Und der Politik ist das wohl auch egal, sie schiebt alles auf die Kreispolizeibehörde.

Behörde wiegelt ab