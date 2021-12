Termine für Kinderimpfungen im EN-Kreis freigeschaltet

Ennepe-Ruhr. Es gibt insgesamt 2000 Termine. 980 davon sind bereits freigeschaltet. Weitere sollen demnächst folgen.

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können ab Freitag, 17. Dezember, auch in den acht stationären Impfstellen des Ennepe-Ruhr-Kreises gegen Corona geimpft werden. Die dafür zwingend benötigten Termine sind ab sofort buchbar.

„Wir haben 4.000 Dosen Kinderimpfstoff von BionTech bestellt, das war die größtmögliche Menge“, erklärt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams. „Da noch nicht klar ist, wann wir das nächste Mal beliefert werden, müssen wir die Hälfte davon für Zweitimpfungen einplanen.“ Der Kreis kann also zunächst 2.000 Impftermine für Kinder anbieten. 980 davon sind bereits freigeschaltet. Für weitere 1.020 zwischen Weihnachten und Silvester laufen derzeit noch Absprachen zwischen Kreis und Städten. Wie vom Land vorgegeben, ist das Kinderimpfangebot in den stationären Impfstellen als Ergänzung zu betrachten. Erste Ansprechpartner sind die niedergelassenen Kinder- oder Hausärzte. Die Buchung der Kinderimpftermine ist ausschließlich online möglich.

Zur Verfügung stehen die acht stationären Impfstellen in Breckerfeld (Martin-Luther-Haus), Ennepetal (ehemaliges Impfzentrum, Kölner Straße 205), Gevelsberg (Alte Johanneskirche), Hattingen (Kurzzeitpflege am Evangelischen Krankenhaus), Herdecke (Kulturhaus), Sprockhövel (Sporthalle Haßlinghausen), Wetter (Rathaus II) und Witten (Saalbau). Im zweiten Schritt wird die Zahl der benötigten Impfungen angegeben. „Familien, die mehrere Kinder in der Altersgruppe 5 bis 11 impfen lassen wollen, können gemeinsame Impftermine für bis zu vier Kinder buchen“, erläutert Ramme. Anschließend gelangt man über den untenstehenden Button „Zur Terminauswahl“ zu den verfügbaren Terminen. Alle Kinderimpfungen finden in den Nachmittags- und Abendstunden zwischen 15 und 19 Uhr statt. In Ennepetal werden sie am 17., 18. und 19. Dezember angeboten, an den anderen Impfstellen jeweils im Anschluss an das wöchentliche Impfangebot für Erwachsene.

So stehen Kinderimpftermine in Herdecke am 17., in Witten am 18., in Sprockhövel am 19., in Gevelsberg am 20., in Wetter am 21., in Breckerfeld am 22. und in Hattingen am 23. Dezember auf dem Plan. Die Zweitimpfungen müssen bei Kindern 3 bis 6 Wochen nach dem ersten Piks erfolgen. An jeder Impfstelle ist dafür genau 3 Wochen nach der ersten Impfmöglichkeit ein weiteres Impfangebot vorgesehen. Wer einen Kinderimpftermin bucht, dem wird für diesen Tag automatisch ein Zweitimpftermin am selben Ort zur selben Uhrzeit zugeteilt. Beide Termine werden per E-Mail bestätigt.

Im Anhang befinden sich die für die Kinderimpfung benötigten Formulare, unter anderem die Einwilligungserklärung, die von den sorgeberechtigten Personen unterschrieben werden muss. Die Impfteams bitten Eltern darum, möglichst alle Formulare ausgefüllt mitzubringen, um vor Ort Zeit zu sparen. Eltern können die Impftermine ihrer Kinder auch nutzen, um sich selbst eine Booster-Impfung abzuholen. Dies muss lediglich bei der Terminbuchung angegeben werden.

Hier geht es direkt zur Terminbuchung: https://www.cm-terminreservierung.de/enkreis-impfungen?calendarId=134.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter