Corona Testcenter am Bleichstein Herdecke wieder täglich geöffnet

Herdecke. Das Testcenter in der Bleichsteinhalle ist jetzt wieder jeden Tag geöffnet. Die Schnelltests sind kostenlos.

Mike Henning hat sein Testcenter in der Bleichsteinhalle nun wieder an allen Tagen der Woche geöffnet. Das schließt auch aus Wochenende ein. Zwischen 12 und 16 Uhr laufen die Corona-Tests.

Zuletzt bestand das Angebot nur an einzelnen Tagen in der Woche. Die Schnelltests sind kostenlos, heißt es auf Nachfrage. Mike Hennig, Gastronom aus Hagen, hat Testcenter in Hagen, Herdecke, Wetter, Gladbeck und Wesel.

