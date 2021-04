Testmobil stoppt im Gewerbegebiet in Wetter-Wengern

Wetter. Zweimal stand in dieser Woche ein Testmobil für Corona-Schnelltests des Hageners Mike Henning im Gewerbegebiet Auf der Bleiche.

Im Gewerbegebiet Auf der Bleiche in Wengern stand in dieser Woche zweimal ein Testmobil für Corona-Schnelltests des Hageners Mike Henning. Ursprünglich war das Angebot auf dem Stawett-Gelände gegenüber von Limoss im „Drive in“-Verfahren aus dem Auto heraus geplant, aber „Plakate und Flyer liegen noch im Fahrzeug“, so Henning. Und so nutzten etliche Mitarbeiter der umliegenden Firmen das kostenlose Angebot per pedes. Mike Henning weitet derzeit die Öffnungszeiten seiner Testzentren aus, stellt jede Woche 20 neue Leute nach Schulungen ein, will ein drittes Mobil ausrüsten und ist inzwischen im ganzen Ruhrgebiet sowie eventuell bald auch in Niedersachsen vertreten.