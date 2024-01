Theater, Flohmarkt und Cocktails: Hier lohnt sich ein Besuch

„Klasse statt Masse“ heißt es bei der Raritätenbörse in den Flottmannhallen in Herne. Der Vintage- und Design-Markt findet nur einmal im Jahr statt.

Wetter/Herdecke Langsam kommt das Jahr aus Veranstaltungssicht in Schwung. Das sind die Tipps fürs kommende Wochenende rund um Wetter und Herdecke.

Ein Theaterbesuch, Tanzen oder eine Partie Flipper aus dem frühen 20. Jahrhundert? An diesem Wochenende ist wieder viel möglich. Und wer die Abende lieber auf der Couch mit einem guten Buch verbringt, der kann sich am Samstag auf den Weg nach Wengern machen und sich dort für die kommenden Wochenenden eindecken. Hier die Tipps fürs Wochenende.

Koffertheater Wetter

Mit dem Titel „37 Ansichtskarten“ präsentiert das Koffertheater der Lichtburg in Wetter ihre neue „schräge Komödie“. Das Stück von Michael McKeever zeigt die alltäglichen, aber eher untypischen Probleme einer „durchgeknallten Familie“. Besonders drastisch äußern sich die besonderen Familienverhältnisse für die nach Hause kommende Avery, die mit ihrem Verlobten acht Jahre lang auf einer Reise quer durch Europa unterwegs war. Bei der herzlichen Komödie lassen sich sicherlich die aktuellen und vielen schlimmen Ereignisse auf der Welt für einen Moment vergessen. Noch gibt es Karten für die Aufführung am kommenden Freitag. Weitere Vorstellungen finden sich auf der Homepage der Lichtburg: www.lichtburg-wetter.de

„37 Ansichtskarten“: Koffertheater in der Lichtburg in Wetter. Freitag, 12. Januar ab 20 Uhr. Eintritt: 14,50 Euro.

Das Koffertheater Wetter, hier ein Bild der Inszenierung Corona-WG mit Maria Sichelschmidt, hat ein neues Stück. Für Freitag gibt es noch Karten. Foto: Elisabeth Semme / WP

Raritätenbörse in Herne

Nach dem Motto „Klasse statt Masse“ laden die Organisatoren am kommenden Wochenende zum VINTAGE & DESIGN - Markt für Sammler und Liebhaber in die Flottmann-Hallen nach Herne. Einmal im Jahr bietet die dortige Raritätenbörse einen internationalen Treffpunkt für Liebhaber von hochwertigen und vor allem alten Design-, Kunst- und Alltagsgegenständen. Angeboten wird so ziemlich alles, was es sich zu sammeln lohnt: Schmuck, Möbel, Werbetafeln, Kunst uvm. Die ältesten Stücke stammen dabei aus dem 19. Jahrhundert. Der Schwerpunkt des Angebots scheint aber zwischen den 1920er und 1970er Jahren zu liegen. Gekauft werden muss natürlich nichts, ein Besuch lohnt sich sicher auch einfach nur zum Flanieren und Bummeln oder für eine Partie Flipper an einem besonders alten Spielgerät.

Raritätenbörse in Herne. Samstag, 13. und Sonntag, 14. Januar, jeweils 10.00 - 18.00 Uhr (Verkauf ab 11.00 Uhr). Eintritt: 8 bzw. 5 Euro.

Cocktailnight in Herdecke

Nachdem das letzte Wochenende ja noch etwas ruhiger angegangen wurde, kann bereits am zweiten Wochenende des neuen Jahres nach Herzenslust getanzt werden. Und das Beste: Dafür muss man nicht einmal weit fahren. Am kommenden Samstag lädt das Blue Jay in Herdecke zur ersten Cocktailnight des noch frischen Jahres. Wie immer mit DJ, Tanzfläche und natürlich vergünstigten Cocktails, steht einem Feier-Wochenende in der Herdecker Altstadt nichts mehr im Wege.

Cocktailnight im Blue Jay in Herdecke. Samstag, 13. Januar ab 21 Uhr. Eintritt: 3 Euro und 12 Euro Mindestverzehr.

Leckere Cocktails gibt es am Samstag bei der ersten Cocktailnight in Herdecke in diesem Jahr. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Bücherflohmarkt in Wengern

30.000 Bücher finden sich im Ladenlokal des „Papiersammlers“ in Wengern. Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet der Laden in Wetter seine Türen, um eines der geschriebenen Werke an den Mann oder die Frau zu bringen. Beim Papiersammler in der Osterfeldstr. 37 in Wengern gibt es so ziemlich aus jeder Sparte einen „alten Schinken“ zu finden. Und das Beste: Jedes Buch (ganz egal welches) kostet nur 99 Cent. Das selbstgewählte Motto der Veranstaltung: „Wahrscheinlich finden Sie nicht das eine Buch, das Sie suchen - dafür aber 10 andere Bücher - und jedes Buch im Laden kostet 99 Cent“.

Bücherflohmarkt bei „Der Papiersammler“ in Wetter-Wengern. Samstag, 13. Januar, 10 bis 14 Uhr. Eintritt frei.

Eckehard Methler hat sich schon immer für Bücher interessiert. Umso mehr tat es ihm in der Seele weh, zu sehen, dass immer mehr Bücher im Altpapiercontainer verschwinden. Um dies zu umgehen, gründete er 2011 sein Antiquariat „Papiersammler“ Foto: WP

--

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter