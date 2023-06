Tierische Rettung: Feuerwehr Herdecke rückt zum Ratssaal aus

Herdecke. Die Ratssitzungen sind öffentlich, das bezieht sich aber eigentlich nicht auf Tiere. Trotzdem musste die Feuerwehr einen Vogel von dort retten.

Die Freiwillige Feuerwehr Herdecke war mehrfach im Einsatz. Ein Brandmeldealarm wurde am Freitag aus einem Kraftwerk in der Straße Im Schiffwinkel gemeldet. Bei Eintreffen wurde die Feuerwehr vorbildlich eingewiesen. Die Alarmursache war schnell klar: Bei Wartungsarbeiten an einer Löschanlage wurde der Alarm versehentlich ausgelöst. Der Einsatz wurde abgebrochen.

In der Nacht war die Feuerwehr zu einer Tragehilfe und Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Nacken ausgerückt. Am Mittwoch musste die Feuerwehr im Ratssaal einen Mauersegler retten. Ein Tierpfleger der Feuerwehr fing das Tier ein. Abschließend wurde der Vogel zur Untersuchung dem Tierheim zugeführt.

Zwei Gefahrenbäume mussten am Mittwochnachmittag um 16.39 Uhr auf der B 54 Herdecker Bach mit der Motorsäge entfernt werden. Hierdurch kam es zu einem Verkehrsrückstau.

