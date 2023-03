Die Maker Fair Ruhr Ausstellung in der DASA in Dortmund ist ein Ausflugstipp fürs Wochenende.

Freizeittipp Tipp: Am Wochenende wird in der DASA experimentiert

Rund um Wetter und Herdecke ist wieder einiges los am Wochenende. Hier sind die vier interessantesten Tipps der Umgebung.

Kultur sollte nicht gecancelt werden! Der Meinung ist vermutlich auch Comedian und Cancel Culture-Experte, Salim Samatou. Ansonsten wir das kommende Wochenende noch getanzt und getüftelt.

Cancel Culture im Tierreich?

Der Comedian Salim Samatou analysiert in seinem Solo-Bühnenprogramm auf humoristischer Art und Weise, was es mit Cancel Culture auf sich hat und welche Berufe eventuell immun dagegen sein könnten. Keine Tabus und keine Grenzen, versprechen die Veranstalter, wenn das Mitglied der beliebten „Rebell Comedy“ auf die Bühne des Bahnhofs Langendreer kommt. Salim Samatou - Cancel Culture. Do. 23. März. Bahnhof Langendreer in Bochum. Beginn 20:00 Uhr. Eintritt 24,90 Euro.

With a little help from my friends

Joe Cocker ist eine Legende. Der britische Rock- und Bluessänger war bekannt für seine reibeiserne Stimme mit viel Gefühl. Neben unzähligen Nummer-Eins Hits war Joe Locker vor allem berüchtigt für sein aufregendes Leben. Sex, Drugs und Rock n Roll, bei wenigen passt diese Beschreibung besser als bei Joe Cocker. Das Hansa-Theater in Dortmund spielt ein Stück aus seinem Leben, in dem natürlich die Hits aber auch das teilweise düstere Leben des Ausnahmemusikers thematisiert werden. Woodstock-feeling garantiert. Die Joe Cocker Story im Hansa Theater in Dortmund. Fr. 24. März, Beginn 19:30 Uhr. 80er

Feeling in der Werkstadt

„Die Musik der 80er ist nie aus der Mode gekommen“, heißt es auf der Internetseite der Werkstadt in Witten. Und damit haben die Veranstalter vermutlich recht. Bryan Adams, Duran Duran oder die Simple Minds, all sie laden bei der 80´s Party zum Tanzen ein. Ein Special: Diesmal gibt es auf dem zweiten Floor Postpunk, Gothik und Wave. 80´s Party in der Werkstadt in Witten. Sa. 25. März Beginn 22:00 Uhr. Eintritt 8 Euro.

Maker Faire Ruhr 2023

Die DASA in Dortmund verwandelt sich am kommenden Wochenende in ein „kreatives Ideenlabor“. Auf der Maker Fair Ruhr 2023 stellen die verschiedensten Teilnehmer „Phantastisches, Schräges und Digitales“ aus. An den Ständen können die großen und kleinen Besucher Experimentieren, Ausprobieren, Basteln und erkunden. „Ein riesiger Rummelplatz der Marke Eigenbau“. Ob auch sich auch Roboter in Dortmund tummeln? Die Chancen stehen nicht schlecht! Maker Faire Ruhr 2023. In der DASA Dortmund. Am 25. und 26. März. Eintritt 9,27 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter