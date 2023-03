Tipps: Das ist am Wochenende in Wetter und Herdecke los

Am Wochenende noch keine Pläne? Kein Problem – in Wetter, Herdecke und Umgebung ist am Wochenende einiges los. Egal ob ein Ausflug an der frischen Luft oder eine amüsante Kabarett-Show, hier wird jeder fündig. Wer dabei gerne ein Glas Wein genießen möchte, wird sicherlich auch nicht enttäuscht.