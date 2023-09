Tipps für Nachtaktive und Sportinteressierte am Wochenende

Rund um Herdecke und Wetter sind am Wochenende vor allem in den Abendstunden viele Veranstaltungen. Hier die Tipps.

Nachtaktive Tiere, Nachtaktive Menschen: So könnte man einen Teil der Veranstaltungen des kommenden Wochenendes gut beschreiben. Der abendlich geöffnete Zoo in Dortmund, oder Disco-Feeling im Wetteraner Stadtsaal. Zusätzlich noch amerikanischer Livesport oder Tanzen mit der ganzen Familie. Rund um Herdecke und Wetter steht wieder viel auf dem Programm.

Abendlicher Zoo-Spaziergang

Tagsüber kann es im Dortmunder Zoo schon einmal ziemlich voll werden. Aber nicht nur deswegen könnte ein abendlicher Spaziergang durch den Dortmunder Tierpark eine besondere Erfahrung sein. Am Abend ist es möglich, nachtaktive Tiere, die sich tagsüber meist nicht zeigen, zu beobachten. Jeden dritten Freitag im Monat können Interessierte deswegen in kleinen Gruppen auch nach Kassenschluss den Zoo besuchen. Am kommenden Freitag ist es wieder so weit. Tickets dazu gibt es nur über die Internetseite des Dortmunder Zoo´s. Abendspaziergang durch den Dortmunder Zoo.

Fr. 15. September ab 19:30 Uhr. Eintritt: 19,50 Euro. Ab 12 Jahren.

Baseball in Hagen

Nach dem WM-Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft und dem langanhaltenden Trend des American-Footballs, verschiebt sich der Fokus in Deutschland immer mehr auf amerikanische Sportarten. Wie wäre es da einmal mit Baseball? Die Hagen Chipmunks empfangen am kommendem Samstag auf ihrem „Temper-Field“ im Kursbrink 23 in Hagen die Mannschaft der Paderborn Untouchables. Toller Sport, kühle Getränke und amerikanische Burger – nichts wie los. „Baseball Heimspiel der Hagener Chipmunks“.

Sa. 16. September, ab 13 Uhr. Temperfield Hagen. Im Kursbrink 23. Eintritt frei.

Playersnight im Stadtsaal Wetter

Die Handballer der HSG Wetter-Grundschöttel laden am Samstagabend zur Players-Night in den Stadtsaal in Wetter. Doch nicht nur „Player“, also aktive Spieler, sind zu dem Tanzevent eingeladen – Die Handballer aus der Ruhrstadt freuen sich über jeden Feierwütigen Besucher. Zu den tanzbarsten Hits der letzten Jahre, mit Schwerpunkt auf die Gassenhauer der 90er, kalten Getränken und handballtypischer bester Stimmung lässt sich sicher ein toller Abend verbringen, bei dem kein Shirt trocken bleibt.

„Playersnight“ der HSG Wetter-Grundschöttel. Sa. 16. September, ab 20 Uhr. Eintritt an der Abendkasse: 12 Euro.

Familiendisco im FZW

Wenn Papa und Mama nach der Players-Night am Vorabend noch Kraft haben, dann geht’s am Sonntag mit der ganzen Familie direkt weiter zur Familiendisco ins Dortmunder FZW. Auf der großen Party für Klein und Groß legen verschiedene Dj´s auf mehreren Tanzflächen auf. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Tanzeinlagen und Mitmachprogrammen.

„Familiendisco“ im FZW in Dortmund. So. 17. September, ab 14 Uhr. Eintritt: 15 Euro.

