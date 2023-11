Tipps fürs Wochenende: Advents- und Weihnachtsmarkt Spezial

Wetter/Herdecke Am ersten Adventswochenende dreht sich in den Freizeittipps der Redaktion diesmal alles um Weihnachtsmärkte in und um Wetter und Herdecke.

Für Weihnachtsfreunde hat das kommende Wochenende rund um Herdecke und Wetter eine ganze Menge zu bieten. Ein Weihnachts- bzw. Adventsmarkt in der Region jagt den nächsten. Von jeweils Freitag bis Sonntag werden viele Ortskerne in der Region in ein weihnachtliches Wunderland verwandelt. Adventsmuffel hingegen müssen jetzt ganz stark sein: Hier kommt das Advents-Spezial für das Wochenende.

Adventszauber in Herdecke

Los geht es mit dem traditionellen Adventsmarkt in der Herdecker Altstadt. Der Herdecker „Weihnachtszauber“ lockt am kommenden Wochenende mit vielen festlich geschmückten Hütten und einer weihnachtlichen Beleuchtung wieder viele Weihnachtsfans in die Herdecker Altstadt. Neben vielen Ständen mit weihnachtlicher Deko und tollen Geschenkideen wird es auch wieder ein musikalisches Rahmenprogramm und eine ganze Menge an kulinarischen, zur Jahreszeit passenden, Angeboten geben. Am Sonntag sind zwischen 13 und 18 Uhr wieder die Geschäfte im Innenstadtbereich zum Weihnachtsgeschenke shoppen geöffnet. Los geht’s am Freitag um 17 Uhr und am Samstag um 12 Uhr. Sonntag öffnen die Buden bereits um 11 Uhr.

Romantischer Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Romantischer Weihnachtsmarkt im Freilichtmuseum

Beim romantischen Weihnachtsmarkt im LWL Freilichtmuseum in Hagen bieten am kommenden Wochenende über 80 verschiedene Aussteller ihre meist handwerklichen (Kunst-) Erzeugnisse zum Anschauen und natürlich auch zum Kauf an. Die Veranstalter versprechen durch die vielen alten Fachwerkhäuser und die geschmückten Hütten einen „stimmungsvollen Start in den Advent“. Livemusik von Chören und Orchestern sowie von Jazz- und Pop-Bands schaffen in der besonderen Umgebung des Freilichtmuseums dazu noch eine ganz besondere Atmosphäre. Öffnungszeiten: Freitag 14 bis 22 Uhr. Samstag und Sonntag 11 bis 21 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Schloss Hohenlimburg in Hagen. Foto: Handout / Fürstliche Schlösser e.V. / Schloss Hohenlimburg

Weihnachten am Schloss Hohenlimburg

Auch der Weihnachtsmarkt auf dem Schloss in Hagen-Hohenlimburg bietet den Besuchern ein ganz besonderes Ausflugsziel Im Advent. An allen drei Adventswochenenden öffnet das imposante Schloss in Hohenlimburg seine Türen für die zahlreichen Besucher von nah und fern. Los geht’s am kommenden Wochenende, pünktlich zum ersten Advent. Neben „einer einzigartig, besinnlichen Atmosphäre“ erwartet die Gäste des Weihnachtsmarktes eine Vielzahl an Ausstellern und stimmungsvolle Musik, sowie natürlich auch passende Beleuchtung des Schlossparks und des Schlosses. Freitag ab 16 Uhr und Samstag und Sonntag ab jeweils 13 Uhr geht es los. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 8 und für Kinder 4 Euro. Übrigens: Im Innenstadtbereich von Hohenlimburg findet zur selben Zeit auch der „Hohenlimburger Lichtermarkt“ statt. So könnten zwei weihnachtliche Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden.

Viele Besucher werden auf dem Marktplatz in Blankenstein in Hattingen erwartet. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Blankensteiner Weihnachtsmarkt

Die Bürgergesellschaft Blankenstein e.V. veranstaltet auch in diesem Jahr wieder ihren beliebten Weihnachtsmarkt im zauberhaften Ort Blankenstein (Hattingen). Neben vielen Programmpunkten aus Livemusik und verschiedener Aufführungen gibt es selbstverständlich auch einen ordentlichen Glühwein in toller Atmosphäre. Der kleine Ortsteil Blankestein lädt bereits ohne weihnachtlicher Dekoration zum Verweilen und Träumen ein – zur Weihnachtszeit natürlich umso mehr. Auch ein Besuch der anliegenden Burg-Blankenstein mit tollen Ausblick lohnt sich in der dunklen aber gleichzeitig festlich beleuchteten Jahreszeit ganz besonders. Los geht’s am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 12:30 Uhr.

Neben den erwähnten Advents- und Weihnachtsmärkten finden auch ähnliche Veranstaltungen in vielen weiteren Orten der Region statt. Zum Beispiel auf der Burg Altena, in Hagen-Dahl oder in Ennepetal-Voerde. Es weihnachtet in jedem Fall sehr, rund um Herdecke und Wetter.

