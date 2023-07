Tipps fürs Wochenende: Drachenboot fahren oder Salsa tanzen

Bei der Drachenboot-Regatta im Juni haben die über 70 Mannschaften in Witten auf der Ruhr viel Spaß gehabt. Wer selbst einmal Drachenbootfahren ausprobieren möchte, kann das am Wochenende in Gedern versuchen.

Öfter mal was Neues ausprobieren rät die Lokalredaktion. Lutz Nickel hat fürs Wochenende vier Freizeittipps rausgesucht. Das lohnt sich:

Los geht es diesmal mit eher untypischen Sportarten wie Capoeira oder Drachenbootfahren in Witten. Bevor es dann zum Salsa Tanzen nach Dortmund weitergeht. Ein Theaterstück unter freiem Himmel und ein türkisch-iranischer Live-Musik-Mix in der Konzertmuschel in Hagen runden die eher untypischen Veranstaltungstipps ab.

Sport im Park

In den Sommerferien bietet der Stadtsportverband Witten Interessierten Hobbysportlern und Neulingen ein buntes Schnupperprogramm verschiedenster Sportarten. Das Angebot der Wittener Sportvereine richtet sich an Jugendliche, Erwachsene und Familien. Dabei sowohl an sportbegeisterte als auch an völlige Neueinsteiger. Am kommenden Wochenende steht unter anderem Drachenboot auf der Ruhr in Gedern, als auch Capoeira am Hohenstein auf dem Programm. Viele andere, teils exotische, Sportarten werden angeboten, darunter auch Baseball, Tai-Chi oder Zumba. Interessierte können sich auf der Homepage des Stadtsportbundes weitergehend informieren. www.ssv.witten.de

Salsa tanzen unter freiem Himmel

Das gemeinsame Tanzen im Dortmunder Westpark ist längst eine etablierte Größe der Stadt. Jeden Freitag (Im Sommer) treffen sich viele Tanz- und Musikbegeisterte auf der großen Wiese im Dortmunder Westen, um gemeinsam wortwörtlich in den Sonnenuntergang zu tanzen. Dj Manú legt dazu die passenden Rhythmen für den beliebten lateinamerikanische Tanz auf. Zwischendurch kann es dabei auch schonmal nach Merengue oder Bachata klingen. Ein Erlebnis für alle Tanzfans

„Salsa En El Parque – Tanzen im Park“ im Dortmunder Westpark. Fr. 21. Juli. Beginn: 17 Uhr. Eintritt frei.

Tod auf dem Nil

Wer die Freilichtbühne an der Hohensyburg noch nicht besucht hat, sollte dies in diesem Sommer dringend einmal nachholen. In beeindruckender Waldkulisse und schönster Natur können die Besucher anspruchsvolle Theaterstücke, ohne die stickige Raumluft eines geschlossenen Theaters, erleben. Am Wochenende dürfen sich Interessierte auf Agatha Christies Stück „Tod auf dem Nil“ freuen. Die 2,5-stündige Inszenierung des Klassikers von der Regisseurin Sina Weber verspricht Nervenkitzel und Spannung in untypischer Atmosphäre.

Tod auf dem Nil – auf der Naturbühne Dortmund-Hohensyburg. Fr. 21. und Sa. 22. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Eintritt: 10 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder 8 Euro und mit der Ruhr.Topcard sogar nur 5 Euro.

Odyssee in der Konzertmuschel

Zwar kein direkter Tipp für das Wochenende, aber dafür ein besonders guter. Das beliebte Road-Festival „Odyssee: Musik der Metropolen“ macht 2023 auch wieder Halt in der Musikmuschel im Hagener Stadtpark.

Das von örtlichen Kulturbetrieben organisierte und in Kooperation mit WDR Cosmo veranstaltete Festival, macht es sich zur Aufgabe, das globale Lebensgefühl in die Städte zu bringen.

Dazu gehören für unsere Region eher untypischere Musikrichtungen wie Afro-, Samba- oder Weltmusik. Am kommenden Mittwoch (27. Juli) gibt sich das Quintett „Light in Babylon“ die Ehre.

Ein tanzbarer Mix aus den Klängen des östlichen Mittelmeeres mit türkischen und iranischen Einflüssen können die Besucher dabei erwarten.

„Odyssee Open Air Musikfestival“ in der Konzertmuschel in Hagen. Mittwoch, 27 Juli, ab 19.30 Uhr. Eintritt frei.

